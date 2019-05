Messi-magi senket Liverpool: – Det er nesten ikke til å tro

Saken oppdateres.

Barcelona-Liverpool 3–0

Barcelona tok første stikk i semifinalen i Champions League mot Liverpool onsdag kveld. Foran et smekkfullt Camp Nou leverte begge lagene en vanvittig fotballkamp, men det en liten argentiner som var den store forskjellen på de to lagene.

Først spaserte han bokstavelig talt inn sitt 599. mål for Barcelona etter et tverrliggerskudd fra Luis Suárez. Så leverte han sitt 600. mål, og det var av det helt vanvittige slaget. På dagen 14 år etter han scoret sitt aller første mål for klubben mot Albacete.

Messi fikk selv et frispark fra omtrent 25 meter, og skrudde ballen rundt muren, og helt oppe i krysset bak Allison i Liverpool-målet.

– Det er nesten ikke til å tro. Hva skal man si, sa fotballekspert Lars Tjærnås på Viasat etter frisparkmålet.

Nå må det et lite under til for at Liverpool skal få en ny Champions League-finale. Mye av det skyldes en liten magiker fra Argentina.

– Hvordan skal Liverpool stoppe Messi var spørsmålet før kampen. Det går ikke an. Det går ikke an. Nå blir returoppgjøret fryktelig vanskelig, sa kommentator Andreas Toft etter kampen.

Eksplosiv start

Kampen startet eksplosivt fra begge lag. Bortelaget presset høyt og hardt, og lot ikke Barcelona kontrollere kampen slik man er vant til å se laget på Camp Nou.

Men etter 25 minutter eksploderte Camp Nou. Venstreback Jordi Alba fikk ballen på hjørnet av sekstenmeteren, og fant tidligere Liverpool-spiss Luis Suárez inne i feltet. Han gikk mellom Matip og van Dijk, og vippet ballen i mål bak Allison.

Tempoet i kampen gikk definitivt ikke ned etter målet. Fem minutter senere var det tilløp til kaos i Liverpool-feltet etter et Messi-raid, men dommeren dømte til slutt frispark til bortelaget. Så kom Mané seg gjennom etter en gjennombruddspasning fra Salah, men Liverpool-spissen skjøt over målet.

Liverpool-trykk

Liverpool gikk rett i strupen på katalanerne i andre omgang, og bare en glimrende redning av Marc ter Stegen hindret James Milner fra å utligne for gjestene. De røde fra Merseyside fortsatte trykket, og ter Stegen måtte på nytt ut i hele sin lengde fem minutter senere da Salah fyrte av et skudd fra 17 meter.

Barcelona hadde ballen sjeldent lite i 2. omgang, men et kvarter før slutt smalt det igjen. Luis Suárez skjøt ballen i tverrliggeren, men Messi var først på returen, og nærmest spaserte ballen i mål. Det var argentinerens 599. mål for Barcelona.

Og jubileumsmålet som kanskje avgjorde semifinalen kom bare minutter senere. Fra langt holdt plasserte Messi et frispark i krysset.

Liverpool var svært nære en redusering, men sluttresultatet ble 3–0 til Barcelona.

Returkampen spilles tirsdag om en uke. Før det andre oppgjøret skal Liverpool møte Newcastle, mens Barcelona møter Celta.