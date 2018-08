Mesterliga-drømmen er knust. Men Helland mener RBK likevel kan være stolte.

Saken oppdateres.

ROSENBORG - CELTIC 0–0, 1–3 sammenlagt

LERKENDAL: Rosenborg gikk ut høyt og var best i 45 minutter på Lerkendal. Det holdt ikke mot solide Celtic som hadde full kontroll på avansementet.

– Jeg syns vi var klart bedre enn Celtic i samtlige 90 minutter, sier RBK-ving Pål André Helland til Eurosport.

– Vi ga det et ordentlig forsøk, men kreftene tok slutt utover i den andre omgangen. Jeg syns vi skal være stolte over prestasjonen, selv om det ikke holdt, sier RBK-ving Pål André Helland til Eurosport.

RBK-trener Rini Coolen visste at utgangspunktet var vanskelig etter 1–3-tapet i Glasgow, og han lovet et modig RBK foran returoppgjøret på Lerkendal.

Dét fikk vi se. I en offensiv 4–2–3–1-formasjon med en jagende Søderlund på topp og Marius Lundemo og Anders Trondsen som balanserende midtbanespillere, kontrollerte Rosenborg oppgjøret i en hel omgang.

Men de store sjansene kom aldri. Og da Celtic overtok fullstendig i andreomgang, var det i realiteten aldri spennende på Lerkendal. Nå venter Cork i Europaligaens tredje kvalifiseringsrunde, og Rosenborg går glipp av over flere hundre mesterliga-millioner.

Slik var kampen

Rosenborg åpnet godt og kontrollerte kampen innledningsvis. En god mulighet åpnet seg da Celtic mistet ballen langt inne på RBKs halvdel etter at de hadde sendt opp mange folk. Mike Jensen fikk god tid til å se opp, og sendte av gårde en presis pasning mot Helland som kom en mot en mot Jack Hendry, men en lang touch gjorde at hemnværingen mistet kula.

Det var første tegn på at skottene kom til å gi bort en del rom på Lerkendal. Det var ingenting som tydet på at Brendan Rodgers’ menn kom til å ligge bakpå og cruise inn sammenlagtseieren.

Rini Coolens taktiske vri med å ha Anders Trondsen og Marius Lundemo som sittende midtbanespillere fungerte godt i starten. Begge to lå ofte i støtte til ballfører og bidro til at RBK fikk styre litt av spillet.

I det hele tatt var Rosenborg en svært frisk utgave av seg selv med gode bevegelser, pasninger og godt organisert høyt press.

RBK ropte på straffe

Så fikk Helland en merkelig «mulighet». Han dro til med venstreoften upresset fra nærmere 25 meter, egentlig ufarlig, men ballen fikk en ekkel stuss slik at Celtic-keeper Craig Gordon glapp ballen rett foran eget mål. En forfjamset Jack Hendry klarerte raskt før noen RBK-spillere rakk å komme til.

Etter cirka 21 minutter gikk Meling i bakken inne i feltet etter et fint gjennomspill fra Bendtner. Hele RBK ropte på straffespark, men den sveitsiske kamplederen holdt hodet kaldt. Ingen straffe, og reprisene viser at det var riktig å ikke blåse.

Om den første halvtimen i Glasgow var bra, var nok den på Lerkendal enda bedre prestasjonsmessig. Rosenborg kontrollerte spillet fullstendig, og Celtic så ikke ut som mer enn et middels eliteserie-lag i førsteomgangen.

Selvsagt, Celtic hadde med seg en komfortabel 3–1-ledelse fra Glasgow, men Rosenborg med Lundemo og Trondsen i spissen styrte kampen med stø hånd.

Stor RBK-sjanse

Det eneste som manglet var målet. Det viktige første målet. Uten det, så virket avansement fortsatt milevis unna.

Tore Reginiussen kom seg til skudd fra skrått hold like utenfor sekstenmeteren, men avslutningen gikk en meter på feil side.

Så kom Rosenborgs store sjanse. Et glimrende angrep endte opp til Pål André Helland som la inn på bakre femmeter til Marius Lundemo som stanget kula mot lengste hjørne, men Craig Gordon fikk slått ballen over.

Dermed sto det målløst til hvilen. Tendensene var meget gode, men utgangspunktet foran andreomgangen var fortsatt like vanskelig.

Så gikk det nesten galt, knapt et minutt etter pause. Celtic-spiss Odsonne Edouard, som scoret to mål i forrige oppgjør, dro seg fri fra Reginiussen og kom alene med André Hansen på skrått hold. Skuddet gikk imidlertid en halvmeter bortenfor lengste stolpe.

Et skremmeskudd som viste hva Celtic virkelig kan dersom de får mulighetene.

Frisk Levi

Rini Coolen gjorde sitt første bytte etter en time spilt. Pål André Helland, som hadde en svak kamp, ble erstattet av Jonathan Levi.

Celtic kom mer og mer inn i kampen, og Rosenborg var ikke å kjenne igjen fra det de leverte i førsteomgang. Skottene fikk gjøre som de ville med ballen, og RBK klarte ikke å presse like høyt som de gjorde før hvilen.

Innbytter Jonathan Levi leverte like etterpå et svært friskt soloraid. Først fintet han ut stortalentet Kieran Tierney, og så skjøt svensken knallhardt inn foran mål, men Craig Gordon fikk bokset ballen unna.

De siste ti minuttene var imidlertid bedre fra trønderne. Bendtner fikk en innleggsmulighet fra høyre, men Søderlund klarte ikke å styre headingen på mål.

Så fikk RBK endelig nettsus, men Bendtner ble avblåst for armbruk i hodehøyde på keeper Craig Gordon. En marginal avgjørelse, men som viste seg å være korrekt.

Likevel ville det seg ikke for Rosenborg. Dermed måtte Rini Coolen raskt innse at hans to første kamper som RBK-sjef endte i skuffelse, selv om det var få som forventet at Rosenborg skulle avansere med tanke på den turbulente uken i forkant av oppgjørene.

Nå venter altså Cork i tredje kvalifiseringsrunde til Europaligaen.