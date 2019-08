Midt under kampen grep fotballstjernen mikrofonen. Nå går budskapet verden rundt.

Mange vet ikke om den, men forskning viser at den like er trygg

Saken oppdateres.

USA har de siste dagene blitt rammet av grufulle masseskytinger.

I et væpnet angrep på et kjøpesenter i grensebyen El Paso i Texas lørdag ble 22 personer drept og minst 26 skadet. Blant de døde var et lite barn.

Ifølge New York Times var det den dødeligste siden november 2017. Da ble 26 mennesker drept i en kirkeskyting i Sutherland Springs i Texas.

Søndag åpnet en mann ild mot tilfeldige personer i den amerikanske delstaten Ohio. Ni personer døde og 27 ble skadet i angrepet.

Fakta om store massakrer i USA * I desember 2014 skjøt og drepte 20 år gamle Adam Lanza først sin egen mor, før han drepte 26 elever og lærere på Sandy Hook grunnskole i Newton i delstaten Connecticut. Lanza tok sitt eget liv etter skytingen. * I juni 2016 ble 49 personer skutt og drept på nattklubben Pulse i Orlando i Florida. Nattklubben ble hovedsakelig besøkt av homofile. Gjerningsmannen var 29 år gamle Omar Mateen, som på forhånd hadde erklært sin støtte til IS. Mateen ble skutt og drept av politiet. * I oktober 2017 ble 58 konsertgjengere skutt og drept i Las Vegas av Steven Paddock, som skjøt fra sitt hotellrom over konsertområdet. 546 personer ble såret. Paddock begikk selvmord før politiet kom seg inn på rommet. * I februar 2018 ble 17 elever skutt og drept av 19 år gamle Nikolas Cruz ved Marjory Stoneman Douglas High School i Florida. Cruz ble pågrepet ved åstedet kort tid etter skytingen. * I oktober 2018 åpnet Robert Bowers ild mot en synagoge i Pittsburgh og drepte elleve jøder. Angrepet var det blodigste mot jøder noen gang i amerikansk historie. * I november 2018 skjøt og drepte Ian David Long tolv personer i en bar med countrymusikk i Thousand Oaks i California. Long var tidligere marineinfanterist med lang innsats i Afghanistan. * I mai 2019 åpnet den kommuneansatte DeWayne Craddock ild i en bygning som huser delstatsadministrasjonen i Virginia Beach. Tolv mennesker ble drept for gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. * 3. august 2019 skyter en tungt bevæpnet 21-åring rundt seg i et shoppingsenter i El Paso i Texas. 20 personer ble drept og et stort antall såret. Gjerningsmannen ble tatt hånd om av politiet. * 4. august 2019 skyter en mann med skuddsikker vest rundt seg i et populært utestrøk i Dayton, Ohio. På under et minutt tar han livet av ni personer før han selv blir skutt og drept av politiet. (©NTB)

Nå har den amerikanske fotballstjernen, Alejandro Bedoya, engasjert seg i saken på uvanlig vis.

I seriekampen mot D.C. United natt til mandag, scoret Philadelphia Union-kapteinen. Under feiringen av målet løp han bort til en mikrofon liggende ved hjørneflagget. Så henvendte seg til den amerikanske Kongressen.

– Sett en stopper for skytevold. Kom igjen! utbrøt Bedoya til de amerikanske TV-seerne.

Hittil i år har det vært 255 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive.

Our captain @AleBedoya17 making a statement. Our hearts go out to everyone affected. pic.twitter.com/sJuKxjbIOA — Philadelphia Union (@PhilaUnion) August 5, 2019

Forklarer opptrinnet

Det har vært et enormt medietrykk på den tidligere landslagsspilleren etter kampen. Bedoya har fått mye respons gjennom sosiale medier, medieforespørsler og venner.

Saken er blitt omtalt i blant andre britiske BBC, svenske Aftonbladet og nederlandske De Telegraaf.

Bedoya er en stor stjerne i USA. Han fikk 66 kamper med flagget på brystet, før han ga seg på landslaget i 2017. I VM 2014 spilte han samtlige kamper for USA, der de røk ut i 16-delsfinalen mot Belgia.

Til Aftenposten forklarer fotballprofilen opptrinnet.

– Det ble gjort spontant. Jeg planla det ikke, men det (masseskytingene) hadde vært i tankene mine hele dagen. Det var på nyhetene, og jeg snakket om det med venner tidligere på dagen, sier Bedoya.

I garderoben før kampen gjorde han det han alltid pleier. Han ba til Gud om å holde seg frisk, få en god kamp og beskyttelse for familien. Allerede tre minutter ut i kampen scoret han og kom med den påfølgende feiringen.

– Jeg løp egentlig for å feire med moren til en lagkamerat på tribunen. Jeg så mikrofonen ligge der og sa det jeg sa. Jeg tok et standpunkt jeg tror de fleste amerikanerne er enige om. Vi alle ønsker å beskytte familiene våre og få en slutt på disse skyteepisodene, sier han.

Ifølge New York Times vil ikke Bedoya bli straffet for episoden.

Har norsk kone

Amerikaneren har i to perioder spilt fotball i Sverige. For seks år siden møtte han norske Beatrice Hilland. Hun har i ti år jobbet i støtteapparatet til den svenske kvinnelandslaget.

De flyttet sammen til Philadelphia for tre år siden. De har to barn sammen på to og fire år.

– Vi står sammen om dette, og det er viktig å få ytre sine meninger. Alejandro er blitt mye kritisert for at han bare skal holde kjeft og spille fotball. Det er viktigere enn noensinne at fotballspillere står frem, sier Hilland.

Bergenseren opplever stor støtte fra folk rundt.

– 95 prosent av responsen har vært positiv. Det er veldig mange sterke meninger i USA om dette (våpenlovgivingen). I de 5 siste prosentene har det vært mye hat, sier Hilland.

LES OGSÅ DENNE: Norsk landslagsspiller klar for fransk storklubb

Fikk kultursjokk

I familien snakkes det ofte om politikk og menneskerettigheter. Det er to temaer som opptar dem begge.

De siste tre årene har familien fått oppleve skremmende episoder på nært hold. I storbyen Philadelphia har det ifølge Hilland vært over 300 skyteepisoder det siste året.

– Det var et kultursjokk for meg å komme hit. Barna må ha øvelser i barnehagen om hvordan de skal gjemme seg om det oppstår skyteepisoder. Det er helt absurd. Allerede to ganger, i et område som skal være trygt, har vi opplevd «lockdown» i barnehagen på grunn av at det har vært våpenepisoder i nærheten, sier bergenseren.

«Lockdown» betegnes som en situasjon der folk ikke får forlate en bygning eller et område fritt på grunn av en nødssituasjon.

Hun håper budskapet til ektemannen kan bidra til å utgjøre en forskjell.