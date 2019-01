Bekreftet: Rosenborg henter midtstopper

Over én meter snø i Oppdal

25-åringen kommer fra tyske Eintracht Braunschweig, på nivå tre i tysk fotball.

Adresseavisen vet at Valsvik er i Trondheim fredag, blant annet for å gjennomføre medisinsk test.

Nå bekrefter Rosenborg på deres nettside at Valsvik er klar for klubben.

Dermed blir midtstopperen Eirik Hornelands første signering som RBK-trener. Han har vært ute etter å styrke konkurransen i forsvaret.

– Vi skal spille mye kamper i år, og vi trenger bra dekning på alle plasser. Gustav har en veldig sterk kampmentalitet – en flott duellspiller. I tillegg har han en flott venstrefot, og er god i oppspillsfasen, sier Horneland til RBK.no.

Valsvik dro til Tyskland i 2016, etter å ha spilt i Strømsgodset. Han har en fortid i Sogndal, og står med seks a-landskamper.

25-åringen er svært fornøyd med at han nå skal spille for Rosenborg.

– Dette er en kjempefin overgang for meg nå. Jeg er kjempestolt og glad for å komme til Norges største klubb, og ser frem til å spille for Rosenborg og foran Kjernen, sier han til Rosenborgs nettside.

Valsvik tror den harde konkurransen i midtforsvaret mellom han selv, Even Hovland og Tore Reginiussen er positiv.

– Skal RBK prestere på toppnivå så må det være konkurranse og mange om beinet. Og det tror jeg bare er positivt for hver enkelt spiller og for laget.