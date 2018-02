Miniputtene fra Sverige ble overkjørt av Arsenal-stjernene: – Klasseforskjell

Koteng fortsetter som styreleder for RBK

ÖSTERSUND - ARSENAL 0–3

Det lille laget Östersund fra midten av Sverige har vært et eventyr i Europaligaen så langt denne sesongen. Men da stjernene fra Arsenal kom til Jämtkraft Arena ble de satt kraftig på plass.

Da London-laget til slutt forlot arenaen, hadde de scoret tre mål. Östersund maktet ikke å score på sin egen hjemmebane, og dermed må det et aldri så lite mirakel til for at svenskene skal gå videre i Europa League. Da må de score minst fire mål i returoppgjøret neste torsdag.

– Arsenal kommer ut som er fyrverkeri og dreper kampen de først 25 minuttene, og selv om Östersund har noen brukbare muligheter, er det klasseforskjell på lagene, sa Kjetil Rekdal etter kampen.

– Katastrofe

Svenske kommentatorer var enda mer nådeløse mot laget.

– Stor respekt for Graham Potter. Men når det gjaldt som mest, ble han for defensiv med sitt lag. Innledningen var en katastrofe rent teknisk, og Potter som har lært laget sitt å være offensivt, skrev Viasat-ekspert Bosse Peterson på Twitter.

Arsène Wenger byttet ut fem spillere fra kampen mot Tottenham, men likevel var det et sterkt lag som reiste til Sverige. Özil, Bellerin, Welbeck og Mkhitaryan var i startoppstillingen til London-laget.

Overkjørte miniputtene

Ikke uventet tok Arsenal kontroll over ballen allerede fra første spark. Det var virkelig bare ett lag på Jämtkraft Arena som spilte fotball. Etter 13 minutter ble trykket mot Östersund-målet for kraftig.

En Arsenal-corner endte i et skudd som keeper reddet, men så mistet han ballen. Returen gikk til Nacho Monreal, som ga Arsenal ledelsen.

Og ingenting tydet på at Arsenal-spillerne ville ta foten av gasspedalen. De dominerte spillet totalt, og etter nye elleve minutter fant de nettmaskene igjen.

Etter mye klabb og babb i feltet fikk Mkhitaryan skutt mot mål, og traff leggen til Papagiannopoulus, som var uheldig og satte ballen i eget mål. 2–0 før 25 minutter hadde gått.

Kom seg over sjokket

Etter 29 minutter kom de for anledningen hvitkledde Östersund-spillerne på besøk til Arsenals 16 meter. Saman Ghoddos fikk et godt treff på volley rett utenfor 16-meteren, og Ospina måtte varte opp med en god redning for å hindre redusering.

Og etter sjansen kom Östersund litt mer med i kampen, men maktet ikke å redusere før pause. Östersund-trener Graham Potter var tydeligvis misfornøyd, og valgte å bytte ut kaptein Brwa Nouri og Tesfaldet Tekie i pausen.

Og endringene førte til at Östersund startet andre omgang bedre enn den første, samtidig som Arsenal slapp seg ned. Men etter 58 minutter hamret Mesut Özil spikeren inn i kisten med Arsenals tredje mål for kvelden.

På overtid fikk Östersund mulighet til å pynte på resultatet da de fikk straffespark. Men Pettersson satte en dårlig og slapp straffespark, som Arsenal-keeperen ikke hadde store problemer med å redde.

Dermed skal Arsenal ha en grei oppgave på Emirates neste torsdag.

Overraskelseslaget

Östersund har vært en av de store overraskelsene i europeisk fotball denne sesongen. Askeladd-laget fra midten av Sverige slo ut de tyrkiske gigantene Galatasaray på vei til Europaligaen, og fortsatte å overraske i gruppespillet.

De slo Hertha Berlin og Zorya, og spilte uavgjort mot Athletic Bilbao. På bortebane spilte de uavgjort mot Hertha Berlin, slo Zorya og tapte knepent mot spanjolene.

I Allsvenskan ble laget nummer fem, og den eneste muligheten svenskene har til europaspill neste år er å vinne hele Europaligaen. I så fall blir det Champions League på svenskene.

Arsenal er blitt hektet av i Premier League, og ligger nå syv poeng bak femteplassen som gir spill i Europa League. Dermed er de avhengig av å vinne hele turneringen for å få kunne delta i Europa neste sesong.