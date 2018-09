Mistanke om kriminalitet fikk Sveits til å avvise Chelsea-eier

Det gikk opp for meg at jeg var rasist «by culture»

Saken oppdateres.

Avgjørelsen falt allerede i juni i fjor, men siden har en rettsstrid pågått mellom Abramovitsj og sveitsiske nyhetsmedier om hvorvidt politirapporten som avgjørelsen bygger på, kunne offentliggjøres.

Mandag bestemte domstolen i Lausanne at politirapporten er offentlig, og den slår fast at Abramovitsj er en trussel for Sveits' offentlige sikkerhet, skriver The New York Times. Politiet anbefaler i rapporten ikke å gi russeren oppholdstillatelse på grunn av «mistanke om hvitvasking av penger og mulige forbindelser til kriminelle organisasjoner».

Abramovitsj' advokat avviser sveitsisk politis anklager som falske og ærekrenkende.

Den russiske mangemilliardæren har tidligere fått avvist en søknad om oppholdstillatelse i Storbritannia, der han likevel har et investorvisum. I landet eier han en rekke eiendommer i tillegg til fotballklubben Chelsea.

Abramovitsj virker imidlertid å ha fått problemer med å forlenge sitt investorvisum, og i august meldte The Sunday Times at russeren leter etter potensielle kjøpere villige til å gi minst 22 milliarder kroner for fotballklubben. Abramovitsj kjøpte Chelsea i 2003 for omkring 1,5 milliarder kroner.

Chelsea har vunnet Premier League fem ganger siden Abramovitsj kom inn som eier. I 2012 vant klubben også mesterligaen.