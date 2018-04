«Molde-dødarane» starter igjen for RBK

Reagerer på DNBs nødnummer for dyr: – Dette er falskt fra ende til annen

Saken oppdateres.

Etter en trå start på sesongen løsnet det skikkelig for Rosenborg hjemme mot Molde sist.

For første gang startet Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund sammen for RBK, og begge overbeviste i nedsablingen av Molde på Lerkendal. Rosenborg stoppet ikke før på 4–0, og da sto både Bendtner (to mål) og Søderlund på scoringslisten.

Dermed er det ingen stor overraskelse at de to får muligheten sammen nok en gang - denne gangen i mandagens bortekamp mot Bodø/Glimt.

Glimt startet sesongen fortreffelig, men har tapt sine tre siste kamper. Det gjør at de, som RBK, er i poengnød foran oppgjøret på kunstgresset på Aspmyra.

For med fem poeng på de første fire kampene er Rosenborg dønn avhengige av å vinne mandagens kamp om ikke luken frem til serieleder Molde atter skal vokse seg stor.

Rosenborg starter med de samme elleve som startet mot Molde.

Det betyr dette laget (4–3–3):

André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Ågnes Konradsen, Anders Trondsen - Pål André Helland, Alexander Søderlund, Nicklas Bendtner.

Benken: Arild Østbø, Erlend Dahl Reitan, Jacob Rasmussen, Marius Lundemo, Morten Ågnes Konradsen, Rafik Zekhnini og Yann-Erik De Lanlay.