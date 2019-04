Molde-gutten kan slå Rosenborg i kveld: – Jeg har et sterkt hat til dem

Pappa Solskjær feirer 75-årsdagen på Old Trafford: – Et eventyr han ikke kunne si nei til

Sander Svendsen legger ikke noe imellom når han snakker om mandagens eliteseriekamp på Lerkendal.

21-åringen er tilbake i norsk fotball og er utlånt fra svenske Hammarby til skiensklubben Odd fram til sommeren.

Mandag kveld er telemarkingene på plass i Trondheim for å møte Rosenborg. Sander Svendsen, som selv er Molde-gutt og spilte for MFK i sin oppvekst og fram til han ble solgt for litt under to år siden, er klar i sin tale når han snakker om kveldens motstander.

– Ingenting er bedre enn å slå Rosenborg – på Lerkendal. Jeg har et sterkt hat til den klubben, og det har jeg hatt siden jeg var en 13–14 og spilte elitefotball mot dem, sier Svendsen til avisa Varden.

– Jeg har hatt noen tunge opplevelser der oppe. Så det er på tide med en seier. Det hadde gjort godt, sier moldenseren - som foreløpig aldri har kunnet reise fra Lerkendal med tre poeng i lomma.

Mandagens kamp har avspark klokka 19.

Rett inn på laget

Svendsen spilte hele kampen da Odd slo Brann 3–2 i serieåpningen for en drøy uke siden. Det blir utvilsomt en tøff oppgave for Svendsen og hans lagkamerater mandag kveld.

– Jeg har en god følelse. Vi skal opp der å ta tre poeng. De hadde en dårlig opplevelse i Bodø nå sist, mens vi hadde en god opplevelse her mot Brann, så vi er fulle av selvtillit, sier Svendsen til lokalavisa.

Odd møter Molde på Skagerak Arena fredag 5. juli. Kampen mellom lagene på Aker stadion spilles halvannen måned seinere.