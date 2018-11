Molde kan bli straffet av Fotballforbundet

Må en kunstner være 90 år og tjene fett for å ha sterke meninger?

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for konflikten er låneoppholdet til Molde-spillerne Tobias Svendsen og Ibrahima Wadji. Før møtet mellom lagene ble det kjent at det forelå en muntlig avtale om at spillerne ikke skulle benyttes i kampen mot Molde. Dette er ikke tillatt, ifølge NFFs regelverk.

Konkurransedirektør Nils FIsketjønn bekreftet overfor Rbnett at NFF hadde bedt klubbene om en redegjørelse. Han ønsket ikke å kommentere mulige sanksjoner.

Klubbene har frist til mandag

Haugesund-leder Eirik Opedal hevdet at dette var et krav MFK kom med i forhandlingene, mens direktør Øystein Neerland avviste påstanden og svarte at dette var en «gentlemens agreement» basert på hundre prosent frivillighet fra klubbene.

Nå har påtalenemda i fotballforbundet anmeldt Molde og Haugesund til Doms- og sanksjonsutvalget. Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Christer Madsen i NFF.

– Påtalenemda besluttet å anmelde. Klubbene har fått frist til mandag med å komme med kommentar til anmeldelsen, og det sendes til Doms- og sanksjonsutvalget for vurdering, sier Madsen til Eurosport.no.

MFK avventer behandlinga

Molde-direktør Øystein Neerland svarer følgende i en sms til Eurosport:

- Vi avventer videre behandling i saken, så tar vi stilling til konklusjonen når den foreligger.

Ibrahima Wadji spilte hele kampen på Aker stadion 11. november, Tobias Svendsen ble byttet inn etter 63 minutter.