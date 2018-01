Molde selger toppscorer Sigurdarson: - Jeg har lært mye av Solskjær

Her er byens nye tumleplass for skøyteglade

Administrerende direktør i Molde FK, Øystein Neerland, bekrefter at Björn Bergman Sigurdarson (26) er solgt til FC Rostov.

Sigurdarson scoret 16 mål i Eliteserien forrige sesong og ble Moldes toppscorer.

– Har lært mye

– Jeg har hatt det så gøy i Molde FK og blitt glad i alle i og rundt denne klubben, både de ansatte og spillerne som jeg kaller mine venner i dag. Det har vært veldig kult å få trene under teamet til Ole Gunnar, og jeg har lært mye av dem. Dette er en sjanse jeg bare måtte ta for å spille på et høyere nivå, sier Sigurdarson i en melding på MFKs hjemmesider.

26-åringen var for første gang innom Molde på lån fra Wolverhampton i 2014-sesongen. Spissen kom tilbake i 2016 etter et låneopphold i FC København. Kontrakten med Molde gikk ut 2019.

Russisk storklubb

FC Rostov holder til i den russiske byen Rostov-na-Donu og spiller i den russiske Eliteserien. Rostov spilte seg frem til gruppespill i Champions League for ett år siden, de tok seg videre til Europa League sluttspill og ble knepent slått ut av Manchester United i åttendedelsfinalen i mars 2017.

Ole Gunnar Solskjær ønsker Sigurdarson lykke til i Russland.

– Bjørn er en super gutt å jobbe med. En humørspreder på og utenfor banen. Vi har visst om hans ferdigheter lenge, men han trenger å spille og trene regelmessig for å få fram potensialet sitt og dette har vi greid sammen med vårt medisinske apparat. Vi takker han for et fantastisk bidrag i Molde FK og ønsker han virkelig lykke til i Russland og håper å se ham spille for Island i VM, sier Solskjær i en melding.

Har forsøkt før

Fredag formiddag bekreftet Solskjær overfor Romsdals Budstikke at det har vært stor interesse rundt den islandske toppscoreren. Molde-manageren så helst at Sigurdarson ble værende i MFK litt lengre.

– Jeg har gjort det jeg kan for å overbevise Björn om at han bør bli her en sesong til, sa Solskjær fredag formiddag.

Også i sommer var det flere store klubber som prøvde å hente Sigurdarson. Rostov skal ha lagt inn flere bud også da.

Det høyeste budet skal ha vært lavere enn 10 millioner kroner, vesentlig mindre enn klubben krevde for å selge 26-åringen. Sigurdarson selv ønsket å dra til Russland i august, men MFK-ledelsen sa nei. MFK ønsker ikke å kommentere noe rundt salgssummen de nå har blitt enige om.