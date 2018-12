Molde sier Solskjær «lånes ut» til Manchester United

Saken oppdateres.

Onsdag formiddag ble Ole Gunnar Solskjær bekreftet som Manchester United-manager.

Planen er at Solskjær leder storklubben ut sesongen, det vil si til mai 2019.

Molde har kommet med en pressemelding om Ole Gunnar Solskjær. Der er formuleringen at de er «positive til å låne ut Ole Gunnar». Dermed blir det antydet at Solskjær kommer tilbake til Molde etter mai 2019.

I mellomtiden vil Erling Moe være hovedtrener i Molde FK.

– I fotball vet man aldri hva som kan skje. Det får vi bevis for gang etter gang. Dette er en mulighet jeg måtte ta. Jeg gleder meg enormt til å få lede Manchester United fram til sommeren, sier Solskjær.

– Samtidig vil jeg følge nøye med hva som skjer her hjemme. Vi har bygd sten for sten og avslutningen av sesongen i år gir oss håp om nok en god sesong. Erling, Trond og Per Magne kommer til å gjøre en meget jobb mens jeg er borte. Samtidig vil jeg takke klubben, og Kjell Inge og Bjørn Rune for nok en gang å ønske meg lykke til i verdens største klubb, sier Ole Gunnar Solskjær.