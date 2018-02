Molde-stopper slår følge med tidligere lagkamerat - klar for utlån

Her innser svensken at han er blitt lurt – av egne trenere

Moldes stoppertalent Martin Ove Roseth (19) er klar for utlån til Levanger den kommende sesongen. Trønderne endte på sjuendeplass i 1. divisjon i fjor.

Roseth signerte nylig ny fireårskontrakt med Molde Fotballklubb, men som Rbnett meldte for halvannen uke siden skulle sunnmøringen leies ut når juniorlaget ble slått ut av Youth League.

Det skjedde i forrige uke da Monaco vant etter straffesparkkonkurranse på Aker stadion.

– Kan bli framtida til klubben

– På sikt er målet mitt at jeg skal spille meg til fast plass på eliteserielaget til Molde, men akkurat nå er konkurransen så stor at det sikkert er lurt å gå på lån først. Jeg er innstilt på at det blir slik denne sesongen, sa Roseth i et intervju med Rbnett for halvannen uke siden.

– Martin kan fort bli framtida til klubben sammen med Leo Østigård og flere av ungguttene, men vi har mange midtstoppere i A-stallen. Nå må vi finne det rette nivået der han skal spille i år. Det blir trolig i 1. divisjon eller i en eliteserieklubb som kan garantere spilletid. Han er god nok til det, sa Ole Gunnar Solskjær.

I fjor fikk Roseth ødelagt mesteparten av på grunn av en skade i kneet. Både før og under sesongen måtte han under kniven for å operere. Han rakk akkurat å bli klar til juniorenes NM-finale, hvor han scoret og ble kåret til banens beste spiller da Molde slo Rosenborg.

Jonatan Byttingsvik, som sammen med Roseth har vunnet junior-NM med MFK de to siste sesongene, har også meldt overgang til Levanger. Målvakten har imidlertid gjort en permanent overgang til trønderne.