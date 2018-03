Molde til topps på tabellen - herjet i serieåpningen

For Emma (18) begynte det hele med korps - nå er hun på TV-skjermen sammen med John Carew og Ane Dahl Torp

Overlege vil åpne for befruktning av single kvinner

Trondheimsfilm vant pris for beste dokumentar

Lokal reisefeber ga publikumsrekord for Kosmorama

Flyttet alene for første gang? Slik gjør du det hjemmekoselig

Disse elleve starter i årets første seriekamp for RBK

Marerittminuttet ødela for TIL i serieåpninga

Før kampen bestemte Pedersen seg for å gjøre noe annerledes. Så ble han historisk: - Det har vært mye snakk

TIL-dommen etter ydmykelsen i sør: Syv spillere får to på børsen

Selvmålsforbannelsen fortsetter for Odd-stopper - senket eget lag

Her er bildet alle i Tottenham frykter: - Vi er bekymret

Saken oppdateres.

Molde-Sandefjord 5–0

Navnebrødrene Fredrik Aursnes og Fredrik Brustad scoret én gang hver og var begge toneangivende da Molde slo Sandefjord 5-0 i første runde i Eliteserien søndag.

Aursnes satte inn Moldes første seriemål denne sesongen etter 22 minutter da han fra straffemerket sendte Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen til høyre og plasserte ballen sikkert til venstre.

Fredrik Brustad la på til 2-0 etter 36 minutter da Molde-laget kontret Sandefjord i senk. En glimrende gjennombruddspasning fra Aursnes fant Brustad som satte på turboen og trillet ballen inn.

Det var bare starten på det som skulle bli en meget trivelig aften for dem som holder med Molde.

– Dette er helt perfekt. Vi har hatt en god oppkjøring og utførte planen til det fulle. Når vi spiller god fotball som det her, skal vi slå de fleste, sa Brustad til Eurosport etter kampen.

Gode spilleforhold

Også Ole Gunnar Solskjær var meget godt fornøyd med serieåpningen.

– I perioder spilte vi kjempegod fotball. Vi fikk rom, hadde et kreativt midtbaneledd og spisser som løp, sa han og la til at det er hard kamp om plassene på Molde-laget.

Gode spilleforhold

I det som ble en serieåpning preget av snødekte baner, virket spilleforholdene i Molde forholdsvis gode.

Brustad hadde muligheten til å bli tomålsscorer like etter pause da han ble spilt fri av Petter Strand, men 28-åringens avslutning ble mesterlig reddet av tidligere Manchester City- og New York City-spiller Holmen Johansen.

Vertene fortsatte å kjøre kampen etter pause, og Thomas Amang var kun centimeter fra å bli målscorer da han forsøkte seg fra distanse. Spissen fra Kamerun skrudde ballen utenfor Holmen Johansens rekkevidde, men ballen strøk feil side av stolpen sett med Molde-øyne.

Svakt SF-forsvar

Etter 57 minutter lyktes det imidlertid for Amang, mye takket være Sandefjord-forsvarer El-Hadji Gana Kane. Senegaleseren forsøkte å spille ballen tilbake til keeper, men et elendig tilbakespill ble altfor upresist og gjorde at Amang enkelt kunne sette inn 3-0 i nærmest åpent mål.

Like etter var det åpent i Sandefjord-forsvaret igjen. En lang crosser fant en umarkert Brustad ute til venstre. Han slo ballen til Eirik Hestad, som med venstrefoten satte inn 4-0 for Ole Gunnar Solskjærs lag.

Like etter var det vidåpent i bakrom igjen for vertene. Gjestenes forsvarslinje sto ukritisk høyt, og falt ikke av da Mathias Normann løftet ballen i bakrom. Petter Strand takket og bukket før han chippet ballen over en utrusende Holmen Johansen.

Like etter scoringen ble både Fredrik Brustad og Fredrik Aursnes tatt av banen til fordel for Erling Braut Håland og Tobias Svendsen.

(©NTB)