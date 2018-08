Molde vil fortsette å bruke voldtektstiltalt spiller

Solgte 40 000 halvlitere og mat for over to mill.

Saken oppdateres.

Molde Fotballklubb sendte tirsdag ut en pressemelding der de sier at de tar dommen fra Romsdal tingrett til etterretning.

Der ble Molde-spilleren frikjent for en såkalt sovevoldtekt, men ble likevel dømt til å betale erstatning til den fornærmede kvinnen i saken.

«Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, Molde FK og andre.

Spilleren ble mandag frikjent i Romsdal Tingrett, men må betale 150 000 kroner i erstatning til kvinnen.

Aktor Ingvild Thorn Nordheim ba i rettssaken om fire års fengsel for spilleren. Påtalemyndigheten anket saken umiddelbart etter at dommen ble offentliggjort.

Molde FK tar dommen til etterretning.

Administrasjonen og styret i klubben har i sin behandling og nøye vurdering av saken lagt vekt på at tingrettens flertall frikjente spilleren. Han vil derfor fortsatt være tilgjengelig for spill i Molde FK», skriver arrangement- og medieansvarlig Per Lianes i Molde Fotballklubb/Molde Fotball AS i pressemeldinga.