Mourinho forlenget med Manchester United: – Jeg elsker spillerne mine

Sykkel-VM sier at politiet må saksøke dem for å få penger

Jeg ble fillerista av filmen og sjokkert da vi fant ut at den er tillatt for barn over 12 år

Saken oppdateres.

Mourinho ble i fjor den første Manchester United-manager noensinne som vant et viktig trofé i sin første sesong, og debutsesongen endte med to trofeer.

Det ble triumf både i ligacupen og europaligaen. Portugiseren begynte i jobben i 2016.

– José har allerede oppnådd en god del som United-manager, og jeg er henrykt over at han har gått med på å forlenge sine forpliktelser til minst 2020. Hans arbeidsmoral og profesjonalitet er eksepsjonelle, og han har omfavnet klubbens ønske om å hente unge spillere med kvalitet opp i førstelaget, sier daglig leder Ed Woodward til klubbens nettsted.

– Han bringer energi og målbevissthet i alt han gjør, og jeg er sikker på at han vil fortsette å skape resultater for klubben og våre tilhengere.

Rett mann

Mourinho sier seg stolt og beæret over å være Manchester United-manager.

– Jeg vil takke eierne og herr Woodward for at de anerkjenner mitt harde arbeid. Jeg er glad for at de mener jeg er rett manager for denne store klubben i overskuelig framtid, sier han til nettstedet.

– Vi har lagt lista høyt med vår suksess i fjor, men det er så høyt jeg venter at mine lag skal sikte. Vi skaper betingelser for en strålende og suksessrik framtid.

En ære

Han takker spillerne og støtteapparatet for deres del i suksessen.

– Uten deres empati og vennskap ville ikke dette vært mulig. Jeg elsker mine spillere, og det er en fryd å vite at vi skal være sammen i minst tre år til, sier han.

– Jeg kan heller ikke unnlate å takke tilhengerne for deres støtte, og for at de fikk meg til å føle meg hjemme så raskt. Å være manager i Manchester United er en ære hver dag, og jeg er veldig glad.

Det har vært interesse fra Paris Saint-Germain tidligere i vinter, men portugiseren fortsetter karrieren i Premier League.