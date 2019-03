Mourinho roser Solskjærs Manchester United

Hubroen er i reell fare for å forsvinne fra Trøndelag

– De viser mot og de har tro på seg selv, er noen av beskrivelsene José Mourinho kommer med om Ole Gunnar Solskjærs mannskap noen måneder etter han selv fikk sparken fra jobben.

Det var i etterkant av Champions League-åttedelsfinalen, der Manchester United slo ut PSG etter et lite mirakel i Paris, at den portugisiske manageren ble intervjuet av russiske RT.

– Hvis managere har ansvaret når resultatene går imot, så har de ansvaret når det går bra også, bedyrer 56-åringen.

Mourinho mener to lag skilte seg ut i midtuka.

– Ajax' og Manchester Uniteds resultater er fenomenale. For meg har Ten Hag i Ajax og Solskjær i Manchester United oppnådd utrolige resultater, så ros til dem, fortsetter Mourinho.

To måter å se kampen på

Portugiseren blir konfrontert med statistikkene som viste at PSG hadde flest skudd og mest ballbesittelse i kampen.

Det gir ikke nødvendigvis det riktige bildet, mener Mourinho.

– Fotball handler ikke om «hvis», det handler om resultater. Den analytiske måten å se kampen på er at Manchester United hadde fire skudd, og scoret tre mål. PSG hadde et ballinnehav på 70 prosent, mer enn ti skudd, men scoret bare ett. Den pragmatiske måten å se på fotball på derimot, er at Manchester United scoret tre og fortjente å gå videre, forklarer den suksessrike treneren.

Tapet mot Liverpool i desember var den utløsende faktoren til at José Mourinho fikk sparken i desember. Siden den gang har portugiseren jobbet som ekspert for blant annet beIN-sport.