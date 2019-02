Mourinho sa at et mirakel måtte til. To måneder senere kan Solskjær klare bragden

LONDON: Da Ole Gunnar Solskjær tok over som United-sjef like før jul, var det 11 poeng opp til Chelsea på fjerdeplass. Mellom dem på tabellen var også Arsenal, og svært lite tydet på at Old Trafford-laget skulle være i nærheten av Champions League-spill neste sesong (de fire beste i Premier League kvalifiserer seg).

– Målet for resten av sesongen er å klare mirakelet det vil være å komme på fjerdeplass, sa José Mourinho til en brasiliansk TV-stasjon 1. desember i fjor. Da hadde han akkurat sett laget sitt spille 2–2 borte mot Southampton.

15 dager senere ledet han de røde djevlene for siste gang. Det endte med 1-3-tap for Liverpool på Anfield.

Daily Mirror skrev i desember at Solskjær vil få en bonus på 22 millioner kroner hvis han klarer å ta laget opp på den lukrative fjerdeplassen. Spill i Europas gjeveste klubbturnering betyr minst en halv milliard kroner i økte inntekter for gigantklubben. Forskjellen på fjerde- og femteplass er enorm.

Prestisjen med å være med i Champions League er også stor.

På rekordtid har både vikartreneren og klubben lagt grunnlaget for det som kan bli en solid jackpot til sommeren.

Hvis Manchester United slår Fulham lørdag ettermiddag, vil de passere Chelsea på tabellen og være en del av «topp fire». London-laget vil ha en kamp til gode, men allerede søndag spiller de den fryktelig vanskelige bortekampen mot Manchester City.

– Du vil alltid ta ett steg av gangen, og ett av målene vi satt var å bli blant de fire beste. Klarer vi det lørdag vil vi prøve å bli værende der og forbedre oss videre derfra, sa Solskjær fredag morgen.

Første siden Ferguson som fikk pris

Samme dag fikk han en solid opptur da han ble kåret til månedens manager i Premier League. Han er den første Manchester United-sjefen som får utmerkelsen siden Sir Alex Ferguson i 2012.

David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho var alle mer meritterte enn nordmannen da de fikk toppjobben på Old Trafford, men ingen av dem lyktes med å ta klubben videre etter at den svært meritterte skotten ga seg.

Så er det da også det å ta klubben tilbake til røttene som gjennomsyrer hele Solskjærs valgprogram. Han er vikar frem til midten av mai, men ingen er i tvil om at han mer enn gjerne vil fortsette også etter sommeren.

I møter med klubbens mektige sjef

Spørsmålet har hele tiden vært om United-ledelsen ønsker det samme. Fredag avslørte imidlertid Solskjær at han har vært i møter med klubbens mektige leder, Ed Woodward, som er både direktør og visepresident i klubben.

Der la nordmannen frem sine fremtidsplaner for klubben.

– Jeg har et bilde av hvordan dette Manchester United-laget bør se ut om et par år. Dette har jeg lagt frem for Ed og klubben, forklarte Solskjær.

Hva planene går ut på gikk han ikke nærmere inn på.