Myndighetenes nei til breddeklubbene provoserer: Nå planlegger fotballeder markering

Ranheims Frank Lidahl tok til Twitter etter fredagens beskjed om at myndighetene ikke ville tillate trening og kamper med fullkontakt for breddefotballen.

Ranheim slo Stjørdals-Blink 3–2 i serieåpningen i 1. divisjon, men Lidahl var likevel «forbanna». Grunnen var beslutningen om breddefotballen som kom like før kampstart.

– Jeg mener at det er svært urimelig, og jeg har vanskeligheter med å se at det har sammenheng med smittevern. I mitt hode må vi skille mellom smittevern, prinsipper og politikk. Hvis vi i tillegg trekker inn de verdiene som står i fare, så er dette svært kritisk for mange lokalsamfunn. En ting er utøverne, men vi risikerer også å miste et frivillighetsapparat som går lei og ikke ønsker å være med mer, sier Lidahl til oss.

– Null forståelse

Ranheim-lederen opplever stor frustrasjon i fotballmiljøet.

– Jeg har 30 år i breddefotball. Jeg er en breddefotballmann, og snakker med folk hver dag. Det er umulig for helsemyndigheter og politikere å vinne tillit for de avgjørelsene som er tatt. Argumentasjonen om at en gjenåpning må skje i rekkefølge, og at breddefotballen da ikke er prioritert, det er det null forståelse for, mener Lidahl.

Kultur- og likestillingsminister, Abid Q. Raja, er blitt nedtagget på Twitter etter fredagens beslutning. Han kom med et svar lørdag ettermiddag.

– Jeg håper den store fotballfamilien også har litt forståelse for regjeringens samlede beslutning, det er ikke av vond vilje regjeringen ikke åpner opp mer, men det er basert på en samstemt anbefaling fra våre helseeksperter i FHI, Helsedirektoratet og Helsedepartementet, skriver Raja i et innlegg.

Overveldende respons på underskriftskampanje

En annen som har sett seg lei av breddefotballen må vente er breddetrener Jonas G. Ven Sandvik. Fredag kveld kom han på ideen om en underskriftskampanje.

– Jeg så flere profilerte personer som hadde skrevet om det på Twitter og Instagram, og da satt jeg og tenkte at jeg aldri hadde deltatt i en kampanje eller startet det selv, og at jeg ikke hadde sett en for dette. Da tok det fem minutter å lage den, forklarer Sandvik, som trener Tillers G19-lag.

Kampanjen har spredt seg over hele Fotball-Norge og i skrivende stund har 2500 personer skrevet under. Men tallet stiger raskt. Den er delt over 1000 ganger i sosiale medier.

– Jeg er egentlig ikke overrasket. Man trenger ikke lang tid på et sosialt medium for å skjønne at jeg ikke er alene om å mene at vi har ventet lenge nok. I stedet for at 1000 personer skriver på sosiale medier, så kan vi samles om en kampanje. Om det funker eller ikke vet jeg ikke, men det gir en god følelse, sier Sandvik.

Markering på trappene

Lidahl i Ranheim applauderer Sandviks initiativ. Han avslører også at klubbene i 1. divisjon jobber med en markering før mandagens runde.

– Vi må bruke de stemmene vi har. Jeg oppfordrer alle i toppfotballen til å bruke stemmene de har, og legge en varm hånd rund breddefotballen, sier Lidahl.

Den daglige lederen vil ikke gå nærmere inn på hva markeringen vil gå ut på, men vil skape oppmerksomhet rundt temaet.

– Vi håper at vi kan få til en markering som løfter frem hele breddefotballen i forbindelse med den serierunden, sier Lidahl.

Sandvik håper det fortsatt er mulig å få myndighetene til å ombestemme seg.

– Stemningen er desperat for dem som ikke får trene som vanlig. Fotball er det beste vi vet. Jeg kjente på det selv under «lockdown». Man kjenner på at man nesten blir gal, og vet ikke hva man skal gjøre. Det er tre måneder siden. Man ser, hører og merker at det er langt på overtid nå, sier Sandvik.

Raja adresserte reaksjonene fra breddefotballen i en mail til oss også etter at fredagens nyhet ble sluppet.

– Som idrettsminister er jeg selvsagt like ivrig etter å normalisere idrett og aktivitet. Så har helsemyndighetene gjort en nøye vurdering av hvor langt unntaket for idretten skal gå. Jeg forstår selvfølgelig at det er frustrerende for mange, men håper at ivrige fotballglade mennesker også forstår at vi som samfunn bør følge helsemyndighetenes råd knyttet til koronaviruset, skrev Raja.