NFF: Planlegger ikke landskamp mot Serbia

To personer siktet for skadeverk i vindkraftverket på Frøya

Saken oppdateres.

NFF skriver i pressemeldingen at de «forholder seg lojalt til myndighetenes pålegg og restriksjoner og tar sin del av ansvaret for den situasjon landet er i. Derfor ble all aktivitet i fotballorganisasjonen avlyst ut april allerede torsdag formiddag.»

Dette inkluderer også Norges landskamp mot Serbia 26. mars. Norge og Serbia skulle egentlig spilt kampen for tomme tribuner. Om Norge vant over Serbia, skulle vinneren av Israel og Skottland møtes i en playoff-finale til EM-sluttspillet i sommer.

– Det betyr at vi ikke planlegger for landskamp på Ullevaal den dagen. Det har vi gitt Uefa beskjed om, med referanse til norske myndigheter. En utvidelse av karantenebestemmelsene torsdag betyr også at de fleste aktuelle spillerne vil bli satt i fjorten dagers karantene ved ankomst Norge og således være uaktuelle for landskamp, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i pressemeldingen.

Tirsdag har Uefa invitert representanter fra de 55 medlemslandene, i tillegg til representanter fra ulike foreninger til en videokonferanse. Der skal det avgjøres hva som skjer videre med Champions League, Europa League og EM-sluttspillet til sommeren. Det er imidlertid allerede klart at neste runde av de to førstnevnte turneringene utsettes.

– Det NFF ikke har kontroll på er hvorvidt kampen 26. mars, play off-runden og EM blir kansellert eller utsatt. Det vet vi først etter en avklaring i en telefonkonferanse i Uefa tirsdag 17. mars, skriver Bjerketvedt.

Til NTB sier Bjerketvedt at han ikke har tro på noe EM-sluttspill denne sommeren.

– Jeg tror alt blir utsatt, sier generalsekretæren, og viser da også til EM-sluttspillet, som etter planen skal starte i Roma 12. juni.