NFF bestemte i dag: Eliteserien starter sent og tidlig annethvert år

Saken oppdateres.

Seriestart i 2018 ble lagt til 11. mars, samme jeg som skiløpere og hoppere konkurrerte i Holmenkollen den andre helgen i mars.

Det var full vinter over hele Norge og tre kamper ble avlyst i de to første serierundene.

Den tidlige seriestarten ble kalt både «idiotisk og tåpelig».

I dag bestemte styret i Norges Fotballforbund seriestarten for de fire neste sesongene med seriestart tidlig og sent annethvert år.

2019: Seriestart 30.–31. mars. Siste serierunde 1. desember. Cupfinale 8. desember.

2020: Seriestart i midten av mars. Siste serierunde siste helgen i november. Cupfinale 6. desember.

2021: Seriestart første helgen i april. Siste serierunde siste helgen i november. Cupfinale 5. desember.

2022: Seriestart i midten av mars. Siste serierunde spilles før fotball-VM i Qatar (14. november til 18. desember), men datoer er ikke terminfestet.

– God løsning for norsk fotball

– Løsningen som nå er valgt sørger for å ivareta begge hensyn og er et kompromiss som partene står samlet bak. Inngangen fra NFF og NTF har vært noe ulik. Mens en samlet landslagsledelse har ønsket tidlig start og sen avslutning, har NTF vært like tydelig i ønske om sen start og sen avslutning. Det kompromiss og den forutsigbarhet som nå foreligger mener jeg samlet sett er en god løsning for norsk fotball, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Felles for de fire neste sesongene er to helger spillefri i juli. Men spilleplanen i eliteserien kan bli justert med hensyn til norske lag i Europacup-kvalik og eventuelt gruppespill.

– Skal norsk fotball utvikle seg både på klubb og på landslag, så må vi måle krefter mot de beste internasjonalt. Vi er derfor enige om at vi, så langt det lar seg gjøre, skal legge forholdene til rette for norske lag som skal ut i Europa, sier Svendsen.

Kvinnene starter én uke tidligere

Seriestart i Toppserien blir lørdag 23. mars, altså uken før herrenes seriestart. Det er fordi Norge er kvalifisert for VM i Frankrike. Dermed blir det VM-pause i Toppserien fra 19. mai til 27. juli.

– VM i Frankrike legger føringer for hovedterminlisten og er viktig for oss å legge best mulig til rette for. En av erfaringene fra EM-sluttspillet i 2017, var at inngangen ble for hard for nøkkelspillere. Jeg er glad for at vi har fått på plass en terminliste som burde ivareta både Toppserielagenes og landslagets behov,sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Vi har følt at klubbene er blitt lyttet til, samtidig som vi har forsøkt å ta hensyn til internasjonale perioder for landslagene. Det er særlig utfordrende å få til optimal flyt i sesonger hvor Norge deltar i mesterskap, men vi mener vi likevel har kommet frem til et godt resultat, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.