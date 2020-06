NFF har ombestemt seg – Vålerenga-profil får likevel spille mot Rosenborg

Trønder pågrepet og siktet for overgrep mot dyr - nok et politidistrikt involvert

Saken oppdateres.

– Vi har fått melding om at Herolind Shala er spilleberettiget til onsdagens kamp, i tråd med gjeldende Reaksjonsreglement, opplyser Vålerenga på Twitter mandag.

Tidligere på dagen sa leder for juridisk seksjon i Norges Fotballforbund, Espen Auberg, at selv om Shala slapp suspensjon etter to gule kort i Stabæk-kampen, må han likevel stå over onsdagens eliteseriemøte med Rosenborg. Dette fordi han pådro seg nytt gult kort i kampen mot Viking og dermed sto med fem gule kort totalt.

Men nå styrkes de gule kortene fra Stabæk-kampen, og Shala får dermed spille onsdagens eliteseriekamp mot Rosenborg.

– Vi har nå tatt en ny vurdering av dette, og konkludert med at begge de to gule kortene strykes fra tellingen av gule kort med hensyn til karantene. Shala står da registrert med to gule kort, fra kampene mot Sarpsborg 08 og Viking, og skal ikke sone karantene for gule kort før han ev. mottar ytterligere to gule kort denne sesongen, opplyser Aurberg til Eurosport.