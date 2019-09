NFF skal diskutere Rosenborg-spillerens albuetakling

Saken oppdateres.

Etter eliteseriekampen mellom Brann og Tromsø 25. august, ble Branns Daouda Bamba utestengt i fire kamper for en stygg albue mot Tromsøs Simen Wangberg. Bamba slapp unna kort i selve kampen, men Norges Fotballforbund valgte å straffe spilleren i etterkant.

Helgens eliteserierunde ble preget av flere kontroversielle situasjoner.

I kampen mellom Vålerenga og Rosenborg var det flere stygge episoder: RBKs Mike Jensen fikk rødt kort etter en takling, men den store snakkisen er David Akintolas albue mot VIFs Sam Adekugbe. (se situasjonen etter ett minutt i videoen under). Like etter situasjonen var duoen på nytt i en amper situasjon. Adekugbe dyttet Akintola over sidelinjen. Rosenborg-spilleren falt over en fotograf, som ble liggende.

– Jeg ville knuse ham, sa Sam Adekugbe til Eurosport i pausen.

Dommer Rohit Saggi mener han gjorde en feil i situasjonen. Etter å ha sett den på video konkluderte han med at det burde vært rødt kort.

Vurderes mandag

Akintolas albue vil bli vurdert mandag, ifølge Nils Fisketjønn, som er direktør i NFFs konkurranseavdeling.

– Vi har en oppfølging på alle hendelser i serien hver mandag. Av de sakene som nok kommer til å bli diskutert, er hendelsen med Akintola. Generelt kan jeg si at der dommeren har vurdert og dømt, er terskelen høy for å overprøve avgjørelsen i etterkant, sier Fisketjønn overfor Aftenbladet.

Dommeren dømte frispark mot Akintola, men har altså i ettertid innrømmet at han burde vært utvist.

Nå vil påtalenemnda først vurdere episoden, og deretter eventuelt disiplinærutvalget. Påtalenemnda er en uavhengig instans som vurderer om hendelsen fortjener straff. Oppretter påtalenemnda en sak, så er det opp til disiplinærutvalget å fatte en avgjørelse.

– Det normale er at det blir avklart før neste serierunde, sier Fisketønn.

På grunn av landslagspause er det to uker til neste eliteseriekamp.

Akintola fortalte etter kampen at han ikke frykter en karantene i ettertid.

– Nei, jeg tror ikke det og håper ikke det. Men vi får se.

Retningslinjer

Ifølge retningslinjene for disiplinærsaker kan tre til seks kamper karantene ilegges for følgende grove forseelser:

a) å sparke eller slå hvis spillet er avbrutt eller foregår et annet sted på banen

b) gjentatt grov munnbruk mot dommer

c) å sparke etter eller slå etter dommer

d) opptreden eller uttalelser som kan anses rasistiske eller diskriminerende

e) å nekte å oppgi navn eller andre opplysninger som dommer ber om

f) voldsom opptreden mot med- eller motspiller