Nå åpner NFF for alkoholservering på fotballkamper

Saken oppdateres.

Det skriver VG.

– Ifølge regelverket som har eksistert, har det vært nulltoleranse for alkoholservering på stadioner. Nå gjøres det en endring. Dette er en alminneliggjøring. Nå gir vi alle muligheten, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Pål Bjerketvedt til VG.

Regelendringen ble nylig vedtatt av forbundsstyret.

Tidligere har klubber kun hatt lov til å servere øl og vin på VIP-seksjonene, men nå åpner altså fotballforbundet for at klubber kan selge alkohol til den gjengse supporter. De vil fremdeles ikke tillate alkoholsalg på tribunene, men åpner altså for at det kan selges et annet sted på arenaen.

Det forutsetter at klubbene får skjenkebevilling fra kommunen.

Brann har søknad inne

Flere klubber, som Brann og Viking, har i flere år solgt alkohol på deler av arenaen.

På Stadion i Bergen har det vært tilgjengelig for alle på den ene langsiden - altså en stor del av publikum. Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, sier klubben allerede før NFF-vedtaket har søkt om å utvide alkoholserveringen.

– Vi jobber med å få solgt alkohol på Frydenbø-tribunen (med Store Stå). Det er en søknad vi har hatt inne en stund, sier Johannesen til BT.

Brann-sjefen mener det er fint at NFF tilpasser reglene.

– Vi er en av flere klubber som har trukket litt i regelverket, sier hun. Begrunnelsen har vært at Brann ønsker likebehandling av dem som ser kamp på VIP-tribunen og andre.

– Der vi har alkoholservering, ser vi at det ikke er store mengder som selges. Det er et tilbud. Kanskje vil det gjøre at flere kommer tidligere på Stadion, man kan skape et miljø.

– Har supporterne jobbet aktivt inn mot klubben for dette?

– Vi har fått en del innspill fra supporterne på Frydenbø-tirbunen. Det handler om å ha en møteplass før kamp. For mange er det å gå på Stadion å være en del av et fellesskap, sier Johannesen.

Vil ha to tribuner alkoholfrie

To av fire tribuner på Stadion, vil Brann fortsatt holde alkoholfrie.

– Fremdeles er det svært viktig for oss å ha områder på Stadion der det ikke er mulig å kjøpe alkohol, sier Johannesen.

Brann-lederen utelukker ikke at utvidet alkoholservering kan være en realitet på Stadion til seriestart.

– Hvilke signaler får dere fra politisk hold?

– Jeg håper de er positive. Det er ingen grunn til at man ikke skal tillate dette. Det er et lukket område med nødvendig vakthold og tilfredsstillelse av kravene som er der, sier Johannesen.

Det vil fremdeles ikke være lov å ta med alkohol ut på selve tribunen.

– Klubbene har på en måte omgått regelverket som har vært, uten at det har skapt noen stor debatt, eller problemer. Nå gir vi i stedet alle muligheten, men jeg understreker at det baserer seg på skjenkebevilling fra lokale myndigheter, sier Pål Bjerketvedt i fotballforbundet til VG.