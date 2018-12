Nå er det klart hvem som møtes i 2.- divisjon

Tenårningsgutter utsatt for vold og ran i Trondheim

Per-Mathias Høgmo og Fredrikstad feilet i sitt første forsøk på å rykke opp igjen fra 2. divisjon, da Raufoss og KFUM Oslo ble for sterke for den tidligere landslagssjefens elever denne høsten.

Også lag som Bryne, Hødd, Arendal og Elverum skuffet også. Nå er det klart hvem som skal kjempe mot hvem om opprykk til 1. divisjon neste år.

Etter å ha spilt på nest-øverste nivå i fire år, ble det nedrykk for Levanger etter et krevende 2018 for trønderklubben. Nå blir det gjensyn med trønderrivaler som Stjørdals-Blink, nyopprykkede Byåsen og Nardo.

Trønderne får selskap av Fredrikstad, Moss og Kvik Halden. Også hardtsatsende klubber fra sørvestlandet er klar for møter i denne avdelingen. Her kommer Bryne, Egersund, Sola og Egersund inn. Det gjør også Arendal og ressurssterke klubber fra Sunnmøre i Hødd og Brattvåg.

Det blir blant annet spennende å se hva Jan Halvor Halvorsen kan utrette i sin første sesong i Bryne.

I den andre avdelingen kommer det med to lag som rykket ned fra 1. divisjon. Florø klarte ikke å forlenge eventyret fra 2017-sesongen, mens bergensklubben Åsane gikk ned etter kvalik mot KFUM Oslo.

Nå skal Åsane revansjere nedrykket i nettopp Oslo, mot Grorud, Kjelsås og Oppsal. I denne avdelingen er også lokalrivalene Bærum og Asker, samt de nordnorske klubbene: Alta, Mjølner og Senja. De resterende lagene i avdeling to er Elverum, Fram, Odd 2 og Sotra.

Avdeling 1:

Levanger Stjørdals-Blink Nardo Byåsen Brattvåg Hødd Sola Egersund Bryne Vidar Arendal Fredrikstad Moss Kvik Halden

Avdeling 2:

Alta Mjølner Senja Bærum Kjelsås Grorud Asker Oppsal Elverum Fram Odd 2 Florø Sotra Åsane