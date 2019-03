«Nå er det opp til deg, Lagerbäck!»

Nok et Molde-talent klar for 2. divisjon.

Saken oppdateres.

ALICANTE: I vinter vant Norge 21 gull, 14 sølv og 9 bronse i verdensmesterskap med og uten gevær på snø og is.

Det er sensasjonelle og historiske tall selv for en stolt vinteridrettsnasjon som Norge.

Tar du med at Magnus Carlsen fortsatt er kongen av sjakk, Karsten Warholm løpere fortere over hekken enn de fleste i verden, Jakob Ingebrigtsen stadig sprenger grenser for hva som er mulig for en tenåring, Ada Hegerberg er kåret til verdens beste fotballspiller, Ole Gunnar Solskjær leder verdens største fotballklubb, Manchester United, med suksess, håndballherrene spiller VM-finale, fotballdamene drømmer om medalje i sommerens VM i Frankrike og Lillestrøms fotballkvinner onsdag spiller kvartfinale mot Barcelona i Champions League, kan en trygt fastslå at Idretts-Norge hevder seg.

Ikke bare om vinteren, men hele året.

Ikke helt ulikt det gylne 1990-tallet da «Gud var norsk», og «det var typisk norsk å være god».

Landskamper 2019 Slik spilles Norges EM-kvalifiseringskamper: 23. mars: Spania-Norge 26. mars: Norge-Sverige 7. juni: Norge-Romania 10. juni: Færøyene-Norge 5. september: Norge-Malta 8. september: Sverige-Norge 12. oktober: Norge-Spania 15. oktober: Romania-Norge 15. november: Norge-Færøyene 18. november: Malta-Norge

19 år uten mesterskap

Men det er likevel én markant forskjell: For 25 år siden var herrelandslaget i fotball flaggskipet i det norske idrettseventyret.

De er ikke riktig der ennå. Norge mangler fortsatt et godt fotballandslag.

Med godt mener vi et landslag som faktisk klarer å spille seg til et internasjonalt mesterskap. Nasjonens beste fotballspillere har ikke vært der siden EM i 2000, og akkurat nå føles 19 år som en evighet.

Uken etter at Johannes Thingnes Bø har fyrt av sitt siste skudd i VM i skiskyting, og avsluttet en praktfull norsk mesterskapsvinter, er det opp til landslagssjef Lars Lagerbäck å bevise at fotballandslaget nærmer seg norsk idretts øverste sjikt.

Ingen forventer seier mot Spania på Mestalla i Valencia, når kvalifiseringen for fotball-EM 2020 starter lørdag kveld. Til det er avstanden mot Europa-toppen trolig for stor. Men det bør være et krav at avstanden til de beste er mindre enn den var sist gang Norge møtte en av de største fotballnasjonen: 6–0-smellen borte mot Tyskland i VM-kvalifiseringen er halvannet år gammel, men dette årtusenets flaueste landslagsopptreden svir fortsatt.

Fortsatt EM-håp

Om én uke venter Sverige hjemme på Ullevaal. Sverige er en gjenganger i mesterskap, de har en enestående evne til alltid å være der når sluttspillene er i gang. Men vi har sett langt bedre svenske utgaver enn denne. Det er lov å håpe på norsk seier på eget gress i Sognsveien 75.

Det deles uansett ikke ut EM-plass den neste uken.

Men det er mulig å miste EM-plassen i den ordinære kvaliken med to tap de neste dagene.

Kun de to beste lagene i hver kvalik-gruppe ender i EM. For Norge vil det uansett være håp om EM-spill selv om også denne kvaliken ender i ny nedtur, ettersom Lagerbäcks menn har fotballens «lucky loser»-mulighet når gruppevinnerne fra Nations League møtes til playoffkamper om en ledig EM-plass i mars 2020.

Det er fortsatt et stykke dit. Men det er Norges største sjanse til å få oppleve mesterskap igjen.

Et lag med bedre holdninger

Før det smeller på Mestalla, kan vi fastslå at Lagerbäcks Norge har tatt steg.

De 10 landskampene i fjor endte med åtte seire, én uavgjort ett tap og en målforskjell på 16–5. Svensken har satt et forsvar som er stabilt og slipper inn få mål bak seg. Motstanden var ikke verdensklasse, men ett av de beste årene i norsk landslagssammenheng på lenge gir likevel tro og selvtillit.

Det unge norske landslaget er blitt mye mer stabilt sammenlignet med de landene Norge kan sammenligne seg med, det ble blant annet vist da Norge vant sin Nations League-gruppe.

Lagerbäck har fått satt de riktige holdningene i garderoben. Det er vilje der, alle er «på», det svir å slippe inn mål og tape kamper. Holdningene beskrives nå som «ekstremt gode».

Norge 2019 virker lovende. Norge 2019 handler om fremtid, utvikling og tro.

Nå skal de opp mot fotballens aller beste i Spania.

Farvel vintersport og gullbonanza.

Over til deg, Lars Lagerbäck.