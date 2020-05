Toppfotballen fikk endelig klarsignal: Treningskamper er tilltatt igjen

– Når du er 14 år og treneren setter deg i badstue slik at du skal gå ned i vekt, da er det kortslutning

Saken oppdateres.

Tirsdag 16. juni starter Eliteserien opp igjen etter koronapausen. Klubbene har allerede planlagt å spille treningskamper før seriestart, men har ikke fått klarsignal før nå.

Tillatelsen gjelder også 1. divisjon og Toppserien.

Selv om klubbene i eliteserien har trent som normalt i noen uker, har det ikke vært tillatt med treningskamper. Grunnen er strenge smitteverntiltak, som gjør at spillerne i stor grad må være isolert utenom treningene. Derfor har det ikke vært mulig for eliteserielag å spille mot lokale lag fra lavere nivåer, siden de ikke er underlagt like strenge smittevernregler.

Første serierunde Runde 1 Tirsdag 16. juni: Rosenborg - Kristiansund Odd - Sandefjord Viking - Bodø/Glimt Stabæk - Mjøndalen Aalesund - Molde Sarpsborg 08 - Vålerenga Onsdag 17. juni: Start - Strømsgodset Haugesund - Brann

Toppfotballen, det vil si Eliteserien, 1. divisjon for menn og Toppserien for kvinner, fikk klarsignal til å trene med fullkontakt fra starten av mai, men på grunn av smittevernregelene var det bare Eliteserien som kunne starte så tidlig. Mange av spillerne i 1. divisjon og Toppserien jobber utenom fotballen, og dette har vært en utfordring siden kontakt med mennesker utenfor klubbene helst skal unngås (se smittevernreglene i faktaboks).

