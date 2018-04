Nå får RBK-Helmersen sin første startplass for Ranheim

- Ned mot 400 meters dyp skal vi ha flaks for å påvise flyet, og den flaksen har vi ikke hatt

Saken oppdateres.

Michael Karlsen startet med et smell i Eliteserien, med sine to scoringer i premiereseieren mot Stabæk. Så ble det en mye tyngre kveld på jobben for «Mikke» Karlsen og resten av laget mot Tromsø, da de skapte knapt en sjanse på Alfheim.

Karlsen på benken

Til kveldens bortekamp mot Sandefjord, vrakes mannen som sikret opprykket for Ranheim. Det er få dager siden kampen mot Tromsø, og byttet er angivelig begrunnet med ønsket om å få inn friske bein. Det betyr sesongens første startplass for Andreas Helmersen. Den RBK-utleide spissen har fått spilletid på tampen av begge de to første seriekampene, men Karlsen har så langt vært førstevalget.

Puttet to mot Levanger

Kampen mot Sandefjord skulle egentlig gått som andre serierunde, men på det tidspunktet lå gressbanen til hjemmelaget under snø. Derfor spilles kampen onsdag.

Helmersen har så langt til gode å score for Ranheim i Eliteserien, men har vist prov på sin målteft i vinter, og puttet to mål da Ranheim slo Levanger 3–0 like før sesongstart.

Slik spiller Ranheim

Even Barli fortsetter i mål, mens backfireren som vanlig er Fonn Witry, Kvande, Eggen og Foosnæs. På midtbanen venter Ranheim fortsatt på å få Mads Reginiussen tilbake fra skade, og Simen Sandmæl tar kapteinens plass sammen med Valla Dønnem og Kristoffer Løkberg. På topp får Sivert Solli muligheten på bekostning av Øyvind Storflor, sammen med Andreas Helmersen og Eirik Tønne.

Kampen mot Sandefjord starter kl 18.30. Følg kampen og chat med vår reporter Petter Rasmus på adressa.no fra kl. 18.20.