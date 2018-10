Spiller du fotball og har ti-tolv timer til overs? Da kan du bli TV-kjendis i Heimebane.

En tissepause endte med en oppdagelsesferd der forfatterne fant to bilvrak nede i et kratt

Ikke umulig at disse blir måltidets høydepunkt

Stortinget anmelder Keshvari for fiktive reiseregninger

Syvbarnsmor pågrepet og siktet for menneskehandel

Putin hevder IS har tatt hundrevis av gisler i Syria

Syvbarnsmor pågrepet og siktet for menneskehandel

Saken oppdateres.

Første sesong av NRK-dramaserien «Heimebane» ble både en seer- og kritikersuksess. Nå er teamet bak på oppløpssiden av innspillingen av sesong to, men de mangler ennå én viktig brikke: flere amatørfotballspillere.

Onsdag gikk Michael Stilson, som har det fotballfaglige ansvaret i serien, ut på Twitter og etterlyste en keeper. Det førte til en strøm av henvendelser av målvakter som solgte inn seg selv, og folk som solgte inn sine kamerater.

– Jeg har én som jeg venter på tilbakemelding fra torsdag, ellers var det fryktelig mange forslag. En del var av dem var nok kompiser som var ute etter å kødde med en annen kompis. Mange hadde bitt seg merke i den andre setningen, som var at det måtte være en keeper som har holdt kroppen i bra stand, forteller Stilson.

Fotballfolk!



Til Heimebane S2 trenger vi en keeper til uka. Må være keeper av det slaget som har holdt kroppen i bra stand, men som ikke er så aktiv i fotballen at han ikke kan være med på opptak onsdag-lørdag førstkommende uke.



Rop ut om du har en kandidat! RT gjerne! — Michael C. Stilson (@MikeStils) October 17, 2018

Én av de mange som meldte seg til tjeneste, var tidligere landslagsspiller i ishockey, Erik Follestad Johansen.

«Jeg tar keeperplassen», skrev 29-åringen, som i 2017 var deltager i «Skal vi danse».

Den tidligere Vålerenga hockey-profilen har siden han la skøytene på hyllen spilt 4.-divisjonsfotball for Heggedal. Han forteller at det mest var humoristisk ment at han foreslo seg selv som ny Heimebane-keeper, men han ville ikke sagt nei om sjansen bød seg.

– Det er jo en strålende serie, men jeg har ikke hørt noe fra Michael, sier han.

Stilson vil ikke røpe hvilken keeper han har i tankene, annet enn at det ikke er Follestad.

Fikk en annen skjebne enn skikongen: De var barnestjernene som «alltid» slo Petter Northug. Slik gikk det med dem.

Leter i breddefotballen

Det er ikke bare en sisteskanse Stilson er på jakt etter. Fra onsdag til lørdag neste uke skal de spille inn noen av de siste scenene til sesong to av serien, som følger Helene Mikkelsen (spilt av Ane Dahl Torp) og hennes tilværelse som trener for herrelaget Varg. Og i en dramaserie om fotball er det naturlig nok mye av akkurat det – fotball. Det gjør castingjobben tidvis utfordrende.

– Vi prøver å finne kompetente fotballspillere, for det er veldig vanskelig å spille inn fotball på film, forteller Stilson.

Det er likevel ikke bare-bare å finne gode nok spillere, for innspillingsdagene varer ofte ti-tolv timer, og fotballstatistene må møte på kort varsel.

– Det er fulle arbeidsdager med opptak. Det er ikke forenelig med å være 2.-divisjonsspiller, og kanskje ikke med å være 3.-divisjonsspiller. Da er jobben å finne gode spillere i lavere divisjoner, som har tid til å være med. Det gjør castingen krevende, forteller den tidligere Ranheim- og Mjøndalen-spilleren Stilson.

Han hadde egentlig samlet laget til avslutningen av sesong to, men da opptakene ble utsatt grunnet filmarbeiderstreiken i september, passet det ikke lenger for flere av statistene. Derfor trenger de nye fotballamatører, helst i Oslo-området, til neste uke.

Vil unngå «Goal»-fellen

Stilson har hovedansvaret for at det fotballfaglige blir riktig i serien, en jobb han snublet litt inn i før første sesong. Da var han også å se foran kamera som karakteren «Stilson», men i andre sesong holder han seg i bakgrunnen.

Og har man sett fotballfilmer som storfilmen «Goal» fra 2005, så vet man at det ikke nødvendigvis er noen enkel jobb å få fotball til å se realistisk ut i drama.

– Det er ganske mange i filmbransjen som ikke har noe forhold til fotball, så de har ikke følelsen på når timingen sitter på en sklitakling, sier Stilson.

Han mener amerikansk fotball mye oftere fungerer på film, fordi det er så korte sekvenser.

– Fotball er et mye mer komplekst spill, og det er avhengig av at alle bevegelser skal stemme. Vi prøver å gjøre så det føles naturlig at spillerne havner hvor de havner, forteller han.

Derfor er de helt avhengige av at både skuespillere og statister har gode ferdigheter, og at de forstår fotballspråket.

– Vi har ikke hatt noen tilfeller av det i år, men det hender man ser at man har med folk som kanskje ikke har ferdigheter til det man trenger i scenen. Da må man endre litt, men det går stort sett greit, sier den tidligere fotballspilleren, som denne høsten også ble forfatter.