Nardo trekkes to poeng

Lei av badet ditt? Her er fire rimelige ting du kan du gjøre for å gi det et løft

Misnøye til tross for at iranske kvinner få se fotballkamp: – De bygger bur for kvinner

Fotballfruekrig i England: Vardys kone beskyldes for å ha lekket Rooney-opplysninger til The Sun

Saken oppdateres.

Det skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Klubblisensnemnda har trukket trondheimslaget to poeng for brudd mot delmål på to forskjellige handlingsplaner for økonomi.

Vi har vært i kontakt med klubbens sportslige leder, Thomas Erikstad. Han henviser til styreleder Vegard Olsen for kommentarer.

– Dette kom jo ikke som en bombe for oss som sitter her. Vi har vært klar over at dette ville skje i lang tid, sier styreleder Olsen.

Spillere mangler godtgjørelse

Det ene poengtrekket er for ikke å ha oppnådd delmål i handlingsplanen for finansielt oppfølgingssystem, mens det andre poengtrekket er for ikke å oppnå delmål i handlingsplanen for å oppnå positiv egenkapital.

Nardo er også ilagt en irettesettelse for brudd mot delmål i sin handlingsplan for forfalte betalingsforpliktelser overfor ansatte.

– Dette gjelder spillere og trenere som ikke har fått oppgjør fra 2018, der det meste er godtgjørelse, som for eksempel kjøregodtgjørelse. De som har hatt lønn som ansatte har mottatt dette. Når det gjelder godtgjørelsen har vi avtaler med alle, der fristen for innbetaling er nå til mandag. Jeg regner med at det vil bli betalt i løpet av denne uken, forklarer Olsen.

Innkalles til ekstraordinært årsmøte

Nardos fotballherrer faller dermed fra 9.-plass til 10.-plass i 2. divisjon avdeling 1, etter at de mister to poeng. Trønderklubben har dermed seks poengs margin til nedrykksstreken når det gjenstår tre kamper i årets sesong.

På trønderklubbens hjemmeside står det at det er innkalt til ekstraordinært årsmøte 21. oktober. Agendaen er låneopptak.

«Lånets størrelse er på 600.000,- og skal nedbetales på 5 år. Lånet skal gå til refinansiering av kortsiktig gjeld i klubben. Styret ber årsmøtet om tilslutning til dette. Lånet er en del av det vedtatte budsjettet for 2019, og behovet ble således også belyst i ordinært årsmøte i februar i år», står det på hjemmesiden.

Ønsker å fortsette satsingen

I fjor høst kunne Adresseavisen melde om den vanskelige økonomiske situasjonen i Nardo FK, der det var usikkert om a-laget til klubben ville fortsette å spille i 2.-divisjon.

– Ønsker dere å fortsette satsingen med et a-lag i 2.-divisjon i 2020, om dere holder plassen?

– Det er ikke tatt en beslutning. Men det er ingenting som tyder på at vi ikke skal fortsette spill i 2.-divisjon, så lenge vi berger plassen. Men det blir en stram kostnadsordning neste år, svarer Olsen, som utdyper hvordan den stramme kostnadsordningen vil påvirke klubben neste år:

– Denne sesongen har vi en spiller med proffkontrakt, det blir det ikke neste år. Fra før av har daglig leder sluttet, og klubben har selv tatt over regnskapsføringen, noe vi har spart flere hundre tusen kroner på. Vi er jo også en klubb i bredden, så aktivitetsavgift i junioravdelingen er noe å se på, vi må treffe riktig der, sier han.

Rød kategori

I samme 2.-divisjonsavdeling er Levanger ilagt to irettesettelser for ikke å nå sine delmål. Opprykksjagende Kvik Halden er også ilagt en irettesettelse for brudd mot delmål i sin handlingsplan for positiv egenkapital.

Lyn er pålagt å lage to handlingsplaner, en for finansielt oppfølgingssystem og en for å gjenetablere positiv egenkapital, mens Sandefjord, Sogndal og Senja er pålagt å utarbeide handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet.

2. divisjon har nå fire klubber i rød kategori. Dette er Nardo, Levanger, Moss og Senja. Til tross for dette, er utviklingen positiv på det tredje høyeste nivået i herrefotballen, skriver fotballforbundet i pressemeldingen.

– Jeg er glad for at mange klubber tar sine økonomiske handlingsplaner seriøst og justerer driften slik de skal og må. Mest gledelig er det at de fleste klubbene som er underlagt handlingsplaner viser god progresjon, uttaler Terje Svendsen.

Underskudd i toppfotballen

Tidligere onsdag ble det kjent at 1. divisjonsklubben Nest-Sotra er trukket tre poeng for ikke å ha nådd delmålet i sin handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet.

I 1. divisjon er det to nye klubber i rød kategori – Sandefjord og Sogndal. De blir pålagt å lage en handlingsplan for det finansielle oppfølgingssystemet.

Klubbene i toppfotballen både på herre- og kvinnesiden går samlet sett med et lite underskudd. Det viser regnskapstallene for første halvdel av 2019.

Eliteserien og 1. divisjon omsetter samlet sett for 840 millioner første halvår 2019, noe som er en liten reduksjon fra 2018. Kostnadssiden er likevel høyere enn de foregående årene. Etter inntekter fra salg av spillere viser resultatet et underskudd på 9 millioner første halvår. Toppserien har et resultat før finans på 3,9 millioner, mens det etter finans er et underskudd på 4,2 millioner.