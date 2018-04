Navnga voldtektstiltalt Molde-spiller - men slipper straff

Sekstiåtterne er en oppblåst og selvhøytidelig gjeng. Men de har også gjort Norge til et bedre land.

De fleste kvinner er motivert for amming

Scoret fire mål for Molde og feiret med personlig hyllest

To år senere er fortsatt avskjeden til Dempsey en liten gåte i Haugesund

Maradona ferdig i trenerjobb etter at opprykket glapp

De fleste kvinner er motivert for amming

Saken oppdateres.

Etter Vålerenga-Molde forrige helg, ble Klanens bannere den store snakkisen. De var rettet mot Molde-spilleren som er tiltalt for sovevoldtekt. Et av bannerne navnga dessuten spilleren.

MFK reagerte sterkt på supporternes oppførsel. En klage ble sendt inn til Norges Fotballforbund.

Fredag ble påtalenemndas beslutning offentliggjort: De tar ikke ut påtale. Dermed blir ikke saken behandlet i disiplinærutvalget, og VIF slipper straff.

– Påtalenemnda har etter en konkret vurdering kommet til at det ikke fremmes påtale i den aktuelle saken. Vi vil understreke at det er klubbene som har ansvar for å vurdere hvilke bannere de vil tillate på sine arrangementer, uavhengig av om budskapet er sanksjonerbart etter fotballens regelverk eller ikke, sier Marit Fiane Grødum i NFFs påtalenemnda.

Klubbledere reagerte

På bannerne sto det blant annet:

«Heller horesønn enn voldtektsmann», «Selv om noen sover gjelder fortsatt Norges lover» og «Sex krever samtykke – håper du mister såpestykket». Aller mest blest skapte banneret med spillerens navn.

– Dette er ikke greit, sa MFK-direktør Øystein Neerland til TV 2.

Også VIF-leder Erik Espeseth refset supporterne.

– Terskelen har vært høy

Påtalenemnda understreker at de har vurdert hendelsen «opp mot gjeldende regelverk innen fotballen».

– Praksis fra de aktuelle bestemmelser som kan medføre sanksjoner, viser at terskelen for å påtale saker som omhandler bannere og tilrop fra tribunen har vært høy, sier Grødum.

Saken til Molde-spilleren skal opp i Romsdal tingrett 14. og 15. august. Bannere knyttet til temaet voldtekt har vært en gjenganger blant motstanderlagenes fans denne sesongen.