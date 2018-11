Nederlandsk redaktør mener fansen holdt på å vende seg mot Ødegaard. Så snudde det.

Her er fem pizzasjapper du bør besøke neste gang du er i New York

LJUBLJANA: «Kom an, boys. Vi drar!»

Stemmen til Lars Lagerbäck-assistent Per Joar «Perry» Hansen skjærer gjennom stillheten.

Den rolige treningen, starten på en landslagssamling det norske laget håper skal ende med seks poeng og gruppeseier i Nations League, var over for noen minutter siden.

Men Martin Ødegaard og Iver Fossum står igjen ute på gressmatten. Langpasninger, mottak, et delikat hæltouch fra Ødegaard – før de omsider subber mot sidelinjen etter Perrys rop.

At Ødegaard har et hakeslepp-fremkallende teknisk repertoar, er godt kjent. Med ballen er han i stand til det meste. Men én ting er å motta ballen silkemykt med hælen på trening, noe annet å bruke teknikken til å påvirke kamper. Det er dét landslaget håper å få fra 19-åringen.

– Tung byrde falt av ham

Det håpet er forsterket av den siste tiden i Nederland.

Sist helg scoret Ødegaard på et praktfullt frispark da Vitesse beseiret Utrecht. Det etterfulgte et mål mot Heracles i cupen.

Det var Ødegaards to første scoringer siden låneovergangen til Vitesse ble klar i slutten av august.

– Det gir selvtillit og trygghet å score mål. Jeg har gått litt og ventet på det første målet. Det er alltid befriende å få det, sier Ødegaard til Aftenposten.

– Målet mot Heracles var veldig viktig. Det føltes som en tung byrde falt av ham. Siden har han spilt bedre og med mye mer selvtillit. Det viste han i de to siste ligakampene mot PSV og Utrecht. Det er den Ødegaard alle vil se, sier Lex Lammers.

Som sportsredaktør i den nederlandske lokalavisen De Gelderlander følger han Vitesse svært tett.

Fansen reagerte

Ødegaards løft var etterlengtet. Lammers mener at fansen var i ferd med å vende seg mot nordmannen.

Han trekker frem et øyeblikk fra kampen mot Fortuna Sittard 28. oktober.

– Han drepte en sjanse med et merkelig dribleraid, som tok ham fra høyresiden og nesten ut av stadion på venstre side. Da reagerte fansen med fortvilelse. På sine første måneder hadde han bare én assist. Det var for lite, sier Lammers til Aftenposten.

– Når folk begynner å prate om det, blir det jo mye snakk. Da er det selvfølgelig deilig å få en scoring, sier Ødegaard.

Klokkeklart mål før sesongen

Før sesongen var bestillingen klokkeklar, både fra Ødegaard selv og omgivelsene rundt ham. Han måtte forbedre sluttproduktet. Den tekniske begavelsen måtte avle avgjørende øyeblikk.

Alle var enige om at to mål og én assist forrige sesong i Heerenveen ikke holdt, selv om den beholdningen var for dårlig betalt ut fra prestasjonene.

– Jeg vet at jeg har skapt veldig mye og kanskje burde hatt bedre uttelling. Så jeg har ikke stresset så mye med det. Det er klart at mål hjelper på for selvtilliten, men det er ikke sånn at det skal avgjøre om jeg er en god spiller eller ikke. Det er veldig mye mer som ligger bak. Jeg var tredje sist på en del mål i fjor også, noe kanskje ikke så mange tenker over.

– Hva skal til for at du selv er fornøyd med egen prestasjon?

– Hvis jeg skaper ting, er offensiv og skaper sjanser. Om jeg er nest sist, tredje sist eller med i det oppbyggende spillet, er ikke det viktigste. Men når jeg er med på å skape sjanser og setter fart, da føler jeg at jeg er best. Noen ganger ender det i mål og assist, andre ganger i ingenting.

– Hva har du lært som spiller og person siden du kom til Nederland?

– Jeg føler at jeg er blitt mer voksen, at jeg tar for meg mer på banen. Utenfor banen var det litt vanskelig i Madrid med språk, folk som ikke var på min alder og den biten der. Det var litt vanskelig å få vist seg frem utenfor banen. I Nederland er det veldig enkelt. Det er et miljø der det forventes at ungguttene skal ta tak og snakke mye.

– Kan bli så god han vil

Klubbledelsen i Vitesse snakket om at han skulle få en sentral playmakerrolle i laget. Foreløpig har han likevel startet mest ute til høyre, delvis på grunn av skader i Vitesses angrepsrekke. Men mot Utrecht sist helg fikk han sjansen sentralt, da på grunn av en skade på midtbane-lagkamerat Thulani Serero.

– Vi fikk et par skader på kantspillerne. Da ble det naturlig å flytte meg dit. Og etter det har de vært fornøyde med det. Men som jeg har sagt før, trives jeg også der. Jeg får en del frihet der også, sier Ødegaard.

Nå er Vitesse-kjenner Lammers spent på om manager Leonid Slutskij vil gi Ødegaard flere sjanser sentralt i tiden fremover.

Håpet er uansett at det er i ferd med å løsne – og at han kan følge i fotsporene til Mason Mount, engelskmannen som noterte ni mål og åtte målgivende på lån fra Chelsea i fjor.

– Mounts start forrige sesong minnet litt om starten Ødegaard har hatt. Men han ble lagets beste spiller. Det er dit Ødegaard må komme, sier Lax Lammers.

Landslagssjef Lagerbäck venter på at Ødegaard skal bli enda mer effektiv. «Jeg hadde løyet om jeg sa noe annet», legger han til. Men han minner om at gutten fra Drammen fortsatt bare er 19 år.

– Han kan bli så god han bare selv vil. Den eneste som kan legge grenser, er ham selv.