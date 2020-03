Nederlandsk toppklubb håper på ja fra Midtsjø: – Vi gjør alt for å holde ham hos oss

Pågrep mann for tagging

Saken oppdateres.

Svensson har kontrakt som strekker seg ut neste sesong. Midtsjøs nåværende avtale har varighet i ytterligere ett år, fram til sommeren 2022.

AZ Alkmaars fotballdirektør Max Huiberts er svært interessert i å sikre seg trønderduoens signatur på forlengede avtaler så fort som mulig, skriver Voetbal International.

I intervjuet med det nederlandske nettstedet snakker Huiberts spesielt om Midtsjøs situasjon.

– Samtalene pågår fortsatt, og jeg har en god følelse, sier han.

Koronapause

Både Svensson og Midtsjø skal ha fått nye kontraktstilbud. Inntil videre er ingenting signert.

Den nederlandske æresdivisjonen er i likhet med de fleste andre i Europa satt på pause som følge av situasjonen rundt koronaviruset. Når kampaktiviteten gjenopptas er i det blå.

AZ Alkmaar er i øyeblikket a poeng med serieleder Ajax på toppen av tabellen. Ned til tredjeplasserte Feyenoord er det seks poeng når ni serieomganger gjenstår. Dermed har Midtsjø, Svensson og lagkameratene et godt tak på én av de to plassene som gir kvalifiseringsspill til neste sesongs mesterliga.

Det siste håper sportsdirektør Huiberts blir trumfkortet når kontraktsforhandlingene med Midtsjø fortsetter.

Vil gjøre alt

– Fredrik er i en alder da han kanskje vil ta neste skritt i karrieren, men forhåpentlig har vi snart utsikter til mesterligaspill, forutsatt at vi klarer å holde dette laget sammen, sier fotballdirektøren.

– Mesterligaen er et nivå som enhver ambisiøs fotballspiller ønsker å spille på. Og vi har absolutt bruk for en spiller som Midtsjø på det nivået, og vi gjør alt for å holde ham hos oss, tilføyer han.

Svensson og Midtsjø kom begge til AZ Alkmaar fra Rosenborg i 2017. Svenssons overgang ble klar i januarvinduet, mens Midtsjø fulgte etter den tidligere lagkameraten et halvt år senere.