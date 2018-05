Nest-Sotra i flytsonen etter storseier

Janniche prøvde med kalde farger for et «lyst og stilig» hjem. Det funket ikke

Saken oppdateres.

Nest-Sotra–Levanger 4–1

Etter en tung start på sesongen, har Nest-Sotra startet poengsankingen i årets 1. divisjon. I søndagens oppgjør mot Levanger tok de sin andre seier og tre viktige poeng.

–Tre seire på én uke smaker bra, sier en storfornøyd Steffen Landro etter kampen.

For med to serieseirer på rad og seier i cupen, er Nest-Sotra inne i flyten som Landro har snakket om lenge.

– Vi har en spillerstall som har en utrolig sterk vilje. De har hele tiden klart å se fremover selv om resultatene ikke har vært gode. Så vet vi at hvis vi er sta nok, blir vi premiert med sånne opplevelser som vi fikk i dag, sier Nest-Sotra-treneren etter årets første hjemmeseier.

– Har du vært sikker på at det ville snu hele tiden?

– Jeg har vært hundre prosent sikker. Jeg er ikke like trygg på at folk utenfra har vært så sikker på at lille Nest skulle klare å snu det med lite ressurser og tynn stall. Men jeg kjenner disse spillerne, og jeg vet at vi kommer til å få et bra år.

Nest-Sotra–Levanger 4–1 (2–0) 1. divisjon fotball, herrer Ågotnes Stadion Dommer: Christian Moen, Løvenstad Gule kort: Bjarte Haugsdal, Erlend Hellevik Larsen, Nest-Sotra Mål: 1–0 Alexander Dang (11'), 2–0 Johnny Furdal (str. 46'), 2–1 Andreas Lykke Strand (62'), 3–1 Sondre Liseth (83') Nest-Sotra (4–5–1): Egil Selvik–Erlend Hellevik Larsen (Bjørlo fra 77.), Ståle Steen Sæthre, Bjarte Haugsdal, Petter Havsgård Martinsen–Kristoffer Bidne, Haris Cirak, Johnny Furdal, Kristoffer Nesse Stephensen, Andreas Rødsand (Stenevik fra 73.)–Alexander Dang (Liseth fra 73.)

Nest-Sotra fikk sine første poeng for sesongen i forrige rundes oppgjør mot Strømmen, og var på jakt etter tre nye poeng da de tok imot Levanger søndag.

Det ble en lovende start mot poenghenting da Alexander Dang headet Nest-Sotra i føringen allerede etter 11 minutter.

Selv om den første dele av kampen var jevnspilt, hadde Nest-Sotra overtaket. Levanger på sin side hadde ikke produsert noen sjanser på de første 20 minuttene.

Levanger-trykk

Det tok hele 30 minutter før Levanger kom til en farlig mulighet, men nesten-sjansen fra Adria Lopez ble også starten på Levanger-dominering de siste 15 minuttene av omgangen.

Angrepene fra bortelaget kom som perler på snor mot slutten av 1. omgang, og Nest-Sotra måtte kjempe for å kunne gå ledende til pause.

Dermed kunne det ikke passet bedre for Nest-Sotra da dommer Christian Moen pekte på straffemerket i omgangens siste spilleminutt etter hands fra Levanger.

Julian Lund i Levanger-målet var på ballen, men akkurat ikke nok til å hindre at Johnny Furdal økte ledelsen for Nest-Sotra til 2–0.

Dermed kunne de grønnkledde gå til pause med en komfortabel ledelse, til tross for et stort trykk fra Levanger mot slutten av 1. omgang.

– Vi skal ikke lyge og si at vi ikke fikk scoringer på gode tidspunkt, understreker Landro.

Levanger redusering

Etter en intens slutt på 1. omgang, bydde starten av 2. omgang på mye lavere underholdningsverdi.

– Jeg synes vi åpnet 2. omgang sterkt. Men helst skulle jeg sett at vi hadde vært så effektive at kampen hadde vært avgjort etter 60 minutter, sier Landro.

Roen fikk en brå slutt for Nest-Sotra da Andreas Strand og Levanger fikk redusert i det 62. minutt. Dermed var det full kamp igjen på Ågotnes.

Reduseringen ga tenning hos Levanger-spillerne som fulgte opp med kraftig trykk mot Nest-Sotra.

–Vi spilte med to rene spisser, og vi kunne hele tiden tatt en spiller ned. Men jeg satt med følelsen av at vi kom til å score, enn at de kom til å få 2–2. Og det stemte jo relativt fint med at vi fikk to scoringer på slutten, sier Landro.

Levanger fortsatte å presse utover i omgangen, hvor Nest-Sotra hadde mer enn nok med å forsvare seg.

– Det var en jevn kamp i dag. Vi har utviklet oss fra å spille jevnt tidligere, vært «soft» inne i boksene, til nå og ta den Obos-liga-koden som jeg sier. Der kampene blir avgjort i 16. meterne, og der var vi sterke i dag, sier Landro.

Storseier til Nest-Sotra

Hjemmelaget fikk hevet seg mot slutten av kampen, selv om de ikke kom til de store målsjansene. Med ti minutter igjen på klokken hadde Nest-Sotra fremdeles ledelsen på 2–1.

Så, i det 83. minutt fikk Nest-Sotra scoringen som senket skuldrene. Innbytter Sondre Liseth satte sitt første mål for sesongen og årets første hjemmeseier så ut til å være sikret for Nest-Sotra.

– Vi gjorde tre bytter som helt klart var med på å endre kampen. Men det er etter hjertet. Det er en stahet til å få seieren, sier Landro.

Men Nest-Sotra var ikke ferdig! Fire minutter på overtid satte Kristoffer Stephensen inn lagets fjerde scoring for kvelden, og kampen endte dermed med 4–1 til de grønnkledde.

–Vi har kvaliteter som gjør at vi selv på en så som så dag, så putter vi fire mål. Det er fordi vi har utrolig mange spennende spillere, sier Nest-Sotra-sjefen.

Dermed står Nest-Sotra med seks poeng i serien.

– Vi er inne i en periode nå, alle obos-lag og tippeligalag, der veldig mye handler om vilje. Og vi har en gjeng som har en utrolig vilje til å grave frem seire nå, sier Landro og smiler.