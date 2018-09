Ni seiere på 12 kamper under Coolen - har RBK egentlig blitt bedre?

- Kvinnen var hele tiden klar over at hun var frisk

Saken oppdateres.

Den ene er etablert landslagsstjerne og har vært ønsket i europeiske storklubber i lang tid.

Den andre er den store kometen i norsk landslagsfotball, og har også begynt å merke interessen fra Europa for alvor.

Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen er gjester i denne ukes Rasmus&Saga. Eller.... Rasmus&Saga er vel i grunn gjester hos Reiten og Syrstad Engen.

Denne uka er vi nemlig på plass på Åråsen. Og selv om man går stille i dørene akkurat her etter 0–3 for Start, har den den tidligere Ørn-duoen herjet bra fra seg i hallen noen hundre meter lenger vekk. For LSK Kvinner. Og også for landslaget.

Coolen og spillestil

Vi snakker naturligvis både om utenlandske klubber, neste års VM og 18 seire på 18 kamper.

Men etter RBK-dramaet på Valle Hovin søndag kveld, handler diskusjonene aller mest om livet på Brakka.

Klubben har nå sterke 9–2–1 under Rini Coolen. Men hva i klartekst har blitt bedre? Og hva lugger?

Seriemesterne Syrstad Engen og Reiten har klare meninger om årets RBK-utgave, hvor vi også er innom supporterkampen mot Vålerenga.

Vi snakker også om RBKs sjanser i Europa: Mens LSK Kvinner skal til Russland og spille 16-delsfinale i Mesterligaen om noen dager, reiser RBK-gjengen til Glasgow.

Hvordan er sjansene der? Og hvordan er sjansene i gruppespillet totalt sett?

Vi snakker også om ukas lag, med spillere fra alle nivåer. Hvorfor er for eksempel ikke Andre «veggen» Hansen med på laget etter storspillet i helga?

Slik lytter du

Du kan høre Rasmus & Saga ved å klikke på denne linken, eller ved å trykke på bildet øverst i saken.

Du kan også lytte og abonnere på Rasmus & Saga i Itunes.

