Nicki Bille gjør comeback på nivå fire i dansk fotball

Saken oppdateres.

Torsdag annonserte Ishøj IF at den kontroversielle angrepsspilleren skal spille i Danmarksserien kommende sesong. Det er tre hakk under toppdivisjonen.

Den tidligere Rosenborg-spilleren ble i slutten av april dømt til fire måneders ubetinget fengsel for vold, trusler og besittelse av narkotika.

Nicki Bille, som spilte for Rosenborg i 2013 og 2014, erkjente i retten at han i ruspåvirket tilstand med luftpistol truet en syklist i København. Han erkjente også å ha vært i besittelse av 0,26 gram kokain.

Derimot nektet han for å ha slått en dørvakt i ansiktet med knyttet hånd og for å ha truet en sykepleier da han var innlagt etter en skyteepisode.

Fengselsstraffen var danskens andre på under ett år. I juni 2018 ble han anholdt i Monaco for å ha kvelt en venninne og slått en annen kvinne som forsøkte å stoppe ham. Kort tid etter ble han dømt til 30 dagers fengsel.

31-åringen har vært klubbløs siden han ble frigitt av Lyngby i oktober 2018. Han har deriblant spilt for Nordsjælland, Villarreal, Elche (lån), Rayo Vallecano (lån), Evian og Lech Poznan. I 2013 fikk Bille tre landskamper for Danmark.

