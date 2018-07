Nicki Bille har funnet seg ny klubb etter fengselsoppholdet

To hvite uker for studentene i august - Sarah Elise (23) tilbyr «togapanting»

Saken oppdateres.

Tidligere Rosenborg-spiss Nicki Bille Nielsen fortsetter fotballkarrieren i hjemlandet og Lyngby etter å ha sonet en voldsdom.

Det bekrefter 1. divisjonsklubben Lyngby på sitt nettsted fredag.

30-åringen, som spilte i Rosenborg fra 2013 til 2014, har nettopp sluppet ut av fengsel. Nielsen ble i juni dømt til én måneds ubetinget fengsel for vold etter en episode i Monaco. Ifølge det monegaskiske mediet Monaco-Martin skal Nicki Bille har slått en kvinne som angivelig forsøkte å stoppe ham da han tok kvelertak på en dansk venninne foran en bar i fyrstedømmet.

Nielsen kommer gratis til Lyngby etter å ha vært i greske Panionios.

U10-trener

– Nickis fotballkvaliteter kan man ikke sette spørsmålstegn ved. Han er en fullblodsangriper, som jobber steinhardt, kan score mål og stresse et forsvar, sier Lyngby-trener Mark Strudal.

– Når Nicki har landet, kommet i form og er klar til å spille, får vi en dyktig angriper med erfaring fra utlandet. Han kan ta opp konkurransen med de andre spissene vi ellers har i stallen, fortsetter treneren.

Nielsen skal også jobbe som assistenttrener for Rødovre gutter 10 år.

– Det er stort at vi får en som Nicki Bille til Rødovre, og det er en stor profilering for klubben, som mediene er veldig interesserte i. Vi vet at Nicki Bille er en god gutt, og det er jeg også sikker på at vi får se av ham i vår klubb, sier styremedlem Niels Kristian Holm.

I politiets søkelys

Episoden i Monaco er langt fra første gang 30-åringen havner i politiets søkelys.

I april 2015 ble han i Danmark dømt til 60 dagers betinget fengsel samt 80 timers samfunnstjeneste for å ha motsatt seg arrestasjon og bitt en politibetjent i armen.

I mars 2009 fikk han en annen dom for vold. Den gang ble han dømt til 40 dagers betinget fengsel. Dommen ble gjort betinget av 50 timers samfunnstjeneste. Straffen fikk han for å ha utdelt et knyttneveslag.