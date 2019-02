Nicki Bille tiltalt for å slå dørvakt med knyttneve

Mourinho sa at et mirakel måtte til. To måneder senere kan Solskjær klare bragden

Saken oppdateres.

Det melder den danske avisen BT. Nicki Bille er tiltalt for fire forhold fra to forskjellige episoder.

Ifølge danske påtalemyndigheter skal han 22. oktober i fjor ha truet en person med et «luft- og fjærvåpen» med den hensikt om å skape alvorlig frykt for en persons liv. Ifølge tiltalen bar han våpenet i bukselinningen. Derfor er 31-åringen anklaget for å bære det på uforsvarlig vis. I den samme situasjonen skal han ha vært i besittelse av rundt et kvart gram kokain.

Det siste tiltalepunktet stammer fra en episode to måneder senere. 22. desember skal Nicki Bille med en knyttneve ha slått en dørvakt utenfor en nattklubb i København. Dørvakten fikk skader i øyet.

Skutt i armen

Når saken skal opp for retten, er ikke klart. Det er heller ikke kjent hvordan Nicki Bille forholder seg til anklagene.

Det er ikke første gang den tidligere Rosenborg-spissen har vært involvert i voldssaker. I romjulen kom han selv til skade da han ble skutt på med et hagle i sin egen leilighet. Han ble truffet i den ene armen, og skadene var ikke livsfarlige.

4. januar arresterte dansk politi en 30 år gammel mann for hendelsen.

Trøbbel

Nicki Bille spilte for Rosenborg mellom 2013 og 2014. Dansken ble raskt en stor profil i norsk fotball. Også mens han var i RBK lagde han utenomsportslig overskrifter. Blant annet for å ha bitt en politimann under en fuktig bytur i København. For den episoden ble han straffet med 60 dagers betinget fengsel og 80 timers samfunnstjeneste.

Spissen ble også pågrepet av politiet etter bråk på byen i Trondheim i 2013. Og tilbake i 2009 fikk han betinget fengselsstraff og samfunnstjeneste for å ha delt ut et knyttneveslag.