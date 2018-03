Nicklas Bendtner flørter med dansk storklubb

Forfang to meter unna 165.000 kroner i årets siste hopp

Saken oppdateres.

Nicklas Bendtner (30) er Rosenborgs store stjerne og ble toppscorer i debutsesongen i Eliteserien.

Dansken er blitt ryktet bort i vinter. Etter alle solemerker blir han i Trondheim inntil videre. Men én dag forlater han Rosenborg.

Det forteller Bendtner selv i et intervju med den danske avisen Berlingske Tidende.

– Jeg kommer ikke til å avslutte karrièren i Rosenborg, sier Bendtner – som for øyeblikket er på samling med det danske landslaget.

Svarer kryptisk om FCK

Bendtner har tidligere spilt i store klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg.

30-åringen forteller at han har lagt løse planer for resten av karrièren. Dansken mener han ikke er en spillertype som er avhengig av fart. Derfor tror han at han kan levere på høyt nivå langt inn i 30-årene.

Og Bendtner ser for seg en retur til den danske superligaen på et tidspunkt.

– FCK (FC København, journ.anm.) ville vært en drøm, uansett hvordan du vrir og vender på det. Det var den klubben jeg startet i. Jeg kan huske at jeg sto på tribunen med noen kamerater og så FCK spille da jeg var yngre. Vi sang med på sangene og synes det var kjempekult, erindrer Bendtner.

– Tenker du én til overgang før FCK, eller ser du på det som ditt neste steg?

– Nja, nå fokuserer jeg på Rosenborg og på VM. Og når VM er spilt, er jeg sikker på at vi alle sammen blir klokere på et tidspunkt, svarer spissen kryptisk.

Forventet å bli i Rosenborg ut 2018

Bendtner er en folkehelt i Danmark. Og det er ikke første gang han flørter med landets største klubb.

Det er imidlertid ikke skrevet i stein at han er ønsket i klubben.

– Som jeg alltid har sagt, er Nicklas Bendtner en venn av huset. Men det er en stund siden vi har snakket sammen, skriver manager Ståle Solbakken i en SMS til Berlingske Tidende.

Bendtners kontrakt med Rosenborg varer ut 2019-sesongen.

I november sa trener Kåre Ingebrigtsen at det var naturlig at dansken vekker interesse fra andre klubber. «Plutselig dukker det opp noe, og vi er alltid beredt på at vi kan miste spillere», sa Ingebrigtsen til Adresseavisen.

– Dere har spurt meg om dette mange ganger. Jeg forventer å bli i RBK denne sesongen. Det forventer jeg bestemt, sa Bendtner selv i januar.

I løpet av sesongen håper stjernespissen å få spille VM med Danmark. Første kamp er mot Peru 16. juni.

Nå er det imidlertid treningskamper det handler om for Danmark. Tirsdag spiller Bendtner & Co. mot Chile.