Nils Arne Eggen støtter Kåre Ingebrigtsen-sparkingen: – Dessverre har det vært en synkende kurve

Sjokkerende for de fleste at Ingebrigtsen må gå

Her kunne Molde røket mot et lag som trener to kvelder i uka

Saken oppdateres.

Den overraskende nyheten sprakk torsdag, dagen etter at Rosenborg spilte seg videre i Mesterligaens kvalifisering ved å slå ut Valur med et nødskrik.

Etter en trøblete vår med ujevne prestasjoner har Rosenborg likevel tatt nok poeng til at de bare er to poeng bak serieleder Brann. Laget er også videre til kvartfinalen i NM. Likevel fikk mannen med tre seriegull, to cupgull og to Europa-gruppespill på CV-en sparken torsdag ettermiddag. Det overrasket mange, men trenerlegenden Nils Arne Eggen støtter avgjørelsen.

– Ingen kontorister som har tatt denne avgjørelsen

– Det er styret i Rosenborg som har tatt denne avgjørelsen. Over relativt lang tid har det blitt gjort grundige undersøkelser. Alle er enige om at resultatene er brukbare, men at prestasjonsfremgangen ikke har vært som forventet. Det kan ha hatt mange årsaker, men styret har vurdert det slik at man bør bytte hovedtrener. Det er ikke verre enn det, sier Eggen.

På sine seks perioder som RBK-sjef vant han 14 seriegull, seks cupgull og tok trønderne til Mesterligaen åtte ganger. Kontinuiteten ble nøkkelordet i Trondheim. Om Rosenborg burde tenkt mer på det nå, svarer han:

– Poenget er at enhver trener er avhengig av resultater. Kåre har vært der i fire år nå og jeg skulle ønske prestasjonene hadde vært så gode at han fikk fortsette. Det er dem ikke. Dessverre har det vært en synkende kurve og det må styret forholde seg til. Det er ikke noen kontorister som har tatt denne avgjørelsen, sier Eggen.

Eggen har snakket med nytreneren

– Jeg skulle gjerne ønske at Kåre og Erik hadde fått til det som forventes i Rosenborg. Jeg stiller meg alltid hundre prosent og lojalt bak styrevedtak i Rosenborg. Det har jeg alltid gjort og det gjør jeg nå også, fortsetter han.

På midlertidig basis vil nederlandske Rino Coolen ta over hovedansvaret på Lerkendal, med tidligere høyreback, trenervikar og assistenttrener Trond Henriksen som sin høyre hånd. Coolen har tidligere hatt mange forskjellige trenerjobber og ble ansatt som akademisjef i RBK i fjor høst.

Eggen har hatt sine samtaler med nederlenderen.

Eggen fant forøvrig ingen grunner til å trekke paralleller mot nettopp Nederland, der han fant sin inspirasjon til offensiv samhandling på 1970-tallet.

– Kan ikke svare deg

– Jeg har snakket med ham, ja! Jeg kjenner han ikke så godt enda, vi har bare snakket sammen et par ganger. Han virker å være en stødig og god person og fagmann. Nå får han også en nær medarbeider i Trond Henriksen, som har vært med før. Det har gått bra før, sier Eggen.

– Hvordan tror du det går?

– Jeg kan ikke svare deg på det, for jeg har ikke vært nær denne prosessen i det hele tatt, sier trenerlegenden.