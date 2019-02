Nils Johan Semb gir seg som sportssjef for A-landslaget

Denne retten får du en stjerne for

Saken oppdateres.

I den nye stillingen skal Semb hovedsakelig jobbe med aldersbestemte landslag og topptrenerutdanningen i NFF, skriver VG.

Den tidligere landslagssjefen forteller til avisen at han ønsket mer frihet til å gjøre andre ting. I tillegg følte han at rollen som sportssjef ble for smal.

– Jeg gikk inn i en sportssjefsrolle, ja. Der var det viktige oppgaver, men de viktigste oppgavene er på en måte allerede løst: Lars (Lagerbäck, jou.anm.) er på plass, støtteapparatet er på plass og rammebetingelsene er på plass. Så du flyter litt rundt i systemet og blir til slutt bare en diskusjonspartner. Det er helt ok, altså, men nå er det god timing for å ta et steg tilbake, sier Semb til VG.

Semb var A-landslagstrener fra 1998 til 2003. Han overtok som toppfotballsjef i 2009, en rolle han hadde frem til i fjor høst, da han ble sportssjef.

59-åringen har tidvis fått en del kritikk mens han har sittet i sine lederroller. Norge har som kjent ikke vært i et mesterskap siden Semb ledet Norge til EM i 2000.

– Den største utfordringen er når du ikke lykkes med å få resultater for A-landslaget for herrer. Det trumfer alt og er det alle har fokus på. Vi har ikke vært i sluttspill siden vi var der i 2000, og det har vært skuffende. Samtidig har kvinnelandslaget vært i alle sluttspill i min periode som toppfotballsjef. Vi har EM-finalen i 2013, bronsen med U21-landslaget og mange aldersbestemte lag i sluttspill. Det har vært masse positivt, men A-landslaget har ikke klart å bryte barrieren.

Semb fyller 60 år på søndag. Han kommer til å jobbe i sin nye deltidsstilling frem til han går av med pensjon i mars 2021.