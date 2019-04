Nok en blytung kveld for Solskjær. United tapte storkampen mot City.

Like sikkert som at våren bringer ball-lek, dukker også idioten på sidelinja opp

Saken oppdateres.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY 0–2

OLD TRAFFORD: Det holdt i 54 minutter. Så sprakk det nok en gang for Manchester United, og det var ikke lenger noen tvil om hvem som er best i byen. Nå ser det også ut til at Manchester City vinner Premier League. De er best i landet. Akkurat det kan nok United-fansen leve med, for alternativet er erkerival Liverpool.

United-fansen slapp iallfall det marerittet – det er ikke de som eventuelt hjelper Anfield-klubben til det 19. ligamesterskapet.

Sånn ellers er det ikke så mye å juble for akkurat nå. Ole Gunnar Solskjærs lag har tapt syv av de ni siste kampene. Optimismen som preget starten av hans regjeringstid, er på mange måter forduftet.

Mot slutten av kampen måtte Solskjær til og med tåle ydmykelsen av at bortefansen sang at han vil få sparken i morgen tidlig. Nå var det ingen på stadion som trodde det kom til å skje, men da dommeren blåste av kampen var nesten halvparten av hjemmesupporterne dratt hjem.

Til søndag kommer Chelsea til Old Trafford. Den kampen må vinnes for at et realistisk håp om Champions League-spill neste år fortsatt skal leve.

Akkurat nå er London-laget (på 4.-plass) tre poeng foran United (på 6.-plass). Den eneste gode nyheten var at Arsenal på femteplass tapte 1–3 i Wolverhampton.

Formsvikt hos de Gea

Den spanske stjernekeeperen David de Gea har mer enn ofte reddet United de siste årene. Nå så han – som litt for mange ganger denne sesongen – ut som en ordinær målvakt som ikke hadde dagen.

Det var ingen tabbe å slippe inn Bernardo Silvas åpningsmål, men det var absolutt mulig å stoppe det. Da Leroy Sané banket inn 2–0 etter 66 minutter, så gikk skuddet fra 20 meter via foten til de Gea. Heller ikke da måtte det en feberredning til for å hindre scoring.

I mellomtiden skjøt Sergio Agüero i stolpen for gjestene, mens Jesse Lingard bommet på ballen på det som var Uniteds eneste gode målsjanse i kampen.

Stilnet hjemmefansen – de lyseblå sang

Timer før kampstart åpnet plutselig himmelen seg, lynet gnistret og regnet høljet ned i 20 minutter. Det var klart for Manchester-derby, det var klart for kampen som kunne avgjøre Premier League.

City måtte vinne for å gå forbi Liverpool igjen, United hadde voldsomt mye å revansjere etter det ydmykende 0–4-tapet for Everton i helgen. Utenfor Old Trafford var Solskjær og Pep Guardiola sammen på de såkalte souvenirskjerfene i begge lags farger, men i avisene på kampdag hadde de kranglet og fyrt opp stemningen.

Da kampen startet var det ingen som trengte å være i tvil om at dette var en kamp som hjemmelagets supportere virkelig ville vinne. Solskjær hadde vraket fem spillere etter helgens braktap. Nå skulle æren gjenvinnes. Atmosfæren ble fort blant det mest intense den har vært i Solskjærs regjeringstid. Kampen var knapt kommet i gang før United-fansen sang for sin nå pressede, norske manager.

Utover i den andre omgangen, etter at City hadde tatt en komfortabel 2–0-ledelse og surfet mot et nyt ligagull, var det stort sett kun i botesvingen det ble sunget.

Sjansefattig første omgang

Den første omgangen ble spilt uten mange store sjanser. Chris Smalling holdt på å styre et svakt Raheem Sterling-skudd i mål, men David de Gea var våken. Da rundt et kvarter var spilt hadde United to greie forsøk. Først skjøt Fred utenfor fra langt hold, så fikk Jesse Lingard avsluttet godt på et bra Paul Pogba-innlegg.

Bernardo Silva kom nærmest for gjestene, men hans skudd gikk rett på de Gea. United svarte med en god kontring, men keeper Ederson klarte å stoppe Marcus Rashford i siste liten da han stormet inn i feltet.

Samme mann forsøkte seg fra nesten 30 meter etter 22 minutter, men ballen gikk like over.

De 20 neste minuttene var på ingen måte minneverdige, og frustrasjonen bredte om seg på tribunene ettersom hjemmelagets spillere gang etter gang mistet ballen på enkelt vis.

Omgangens beste angrep sto City for to minutter før pause. Fem spillere var involvert da de lyseblå tråklet seg gjennom Uniteds forsvar på typisk City-vis. Sterling fikk avsluttet fra syv meter, men fikk ikke mer kraft i skuddet enn at de Gea reddet ganske komfortabelt.

Det gjorde alstså ikke spanjolen i den andre omgangen, og dermed tapte United nok en gang.