Nøkkelspiller ute mot Salzburg: Her er RBK-laget

Saken oppdateres.

SALZBURG: RB Salzburg har hatt en fabelaktig innledning på sesongen. Laget står med full pott i Europaligaen etter to kamper, og har samtidig gjort det sylkvasst i den hjemlige ligaen. Der står laget med ti seire og én uavgjort etter elleve kamper - og har skaffet seg en ti poeng stor luke til de nærmeste rivalene.

Det er altså ingen overdrivelse å si at Rosenborg står overfor en solid utfordring i Salzburg torsdag kveld.

For Rini Coolens menn har prestert svakt den seneste tiden, og har spilt fire kamper på rad uten seier.

Null poeng på to kamper i gruppespillet i Europaligaen gjør også at laget på det nærmeste er avhengig av en sjokkseier i Østerrike for å kunne tenne et håp om avansement fra gruppen.

Men Rosenborg-treneren starter ikke med sitt aller sterkeste mannskap. Birger Meling, Pål André Helland og Issam Jebali er alle hjemme i Trondheim, og nå er det også klart at Tore Reginiussen ikke er å finne i startoppstillingen torsdag kveld. Han er heller ikke på benken.

Han erstattes av Besim Serbecic i Rosenborgs midtforsvar ved siden av Even Hovland. Alex Gersbach får en etterlengtet mulighet på venstrebacken.

Fremover på banen har Coolen fått tilbake Mike Jensen og Anders Ågnes Konradsen på midten, mens Jonathan Levi er tilbake i startoppstillingen på kanten. Han danner angrepstrio med Nicklas Bendtner og Yann-Erik de Lanlay.

Slik starter RBK:

(4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Besim Serbecic, Alex Gersbach - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Ågnes Konradsen - Jonathan Levi, Nicklas Bendtner, Yann-Erik de Lanlay

Benken: Arild Østbø, Djordje Denic, Matthias VIlhjalmsson, Alexander Søderlund, Anders Trondsen, Erlend Dahl Reitan, Samuel Adegbenro.