Nordmann storspilte da Liverpool fikk juling

Aston Villa-Liverpool 5–0

Liverpool stilte med sitt yngste lag i klubbens historie i kvartfinalen av Ligacupen mot Aston Villa. Gjennomsnittsalderen på førsteelleveren var 19 år, seks måneder og tre dager.

Det er grunnet et svært hektisk kampprogram at Liverpool-manager og førstelagsspillerne ikke var med til Villa Park. Allerede onsdag klokken 18.30 spiller nemlig Liverpool semifinale i klubb-VM, der de møter mexicanske Monterrey.

Selv om Aston Villa var store favoritter før kampen, var det Liverpool som fikk en pangstart. Kun en god Ørjan Nyland i Villa-buret hindret en tidlig ledelse for ungguttene fra Merseyside, som hadde flere store sjanser til å ta ledelsen.

Først testet 16 år gamle Harvey Elliott nordmannen med et hardt skudd, før landslagskeeperen måtte ut i ny strekk like etterpå etter et skudd fra kort hold. Liverpool presset hjemmelaget i begynnelsen, men det var hjemmelaget som skulle score først.

Effektive Villa

Liverpool-talentet Herbie Kane brukte hånda ute på Aston Villas høyreside, og hjemmelaget fikk frispark i en god innleggsposisjon. Men Conor Hourihane ville det annerledes. Villa-spilleren skrudde ballen rett i mål. Keeper Caoimhin Kelleher var på ballen, men klarte ikke å forhindre 1–0-scoringen.

– Vi red av stormen i begynnelsen av kampen, men etter hvert gjorde kvaliteten utslaget. Vi gjorde en profesjonell jobb, sa Hourihane til Sky Sports.

To minutter senere smalt det igjen bak hos Liverpool. Hjemmelagets høyreback Ahmed Elmohamady kom på en overlapp og prøvde å slå et innlegg. Men innlegget gikk via beinet til Liverpools midtstopperdebutant Morgan Boyes og i en bue over keeper.

Dermed sto det 2–0 til effektive Aston Villa - tross Liverpools gode åpning på kampen. Og etter 37 minutter økte Villa ledelsen.

4–0 til pause

I et forsøk på å vinne ballen tilbake for Liverpool, ga 17 år gamle Sepp van der Berg bort ballen i farlig posisjon, og sekunder senere var Villa-spiss Jonathan Kodjia alene med keeper. Kodjia gjorde ingen mot Kelleher, og dermed sto det 3–0.

I det siste spilleminuttet av første omgang la hjemmelaget på til 4–0. Igjen var Kodjia målscorer, etter et godt innlegg av Elmohamady.

I andre omgang vartet Nyland opp med en feberredning. Herbie Kane sto fem meter unna Nyland da han styrte et Liverpool-skudd mot Aston Villa-målet.

Nyland reagerte lynkjapt og fikk reddet skuddet.

Feberredning av Nyland

Like etterpå vartet Nyland opp med en ny redning. Kane fikk nok en mulighet, denne gangen med hodet, men headingen fra ti meter klarte ikke å overliste den tidligere Molde-keeperen.

Aston Villa fortsatte også å skape sjanser. I løpet av få minutter fikk Trezeguet to muligheter til å score da han kom alene mot Liverpools keeper skrått ute til venstre, men kantspilleren var ikke like effektive som sine lagkamerater før pause.

Og selv om Aston Villa hadde full kontroll på kampen, var det likevel flere av Liverpools unggutter som fikk vist seg frem. 16 år gamle Harvey Elliott var blant Liverpools beste spillere, og skapte stor ubalanse hos hjemmelagets forsvar ved flere anledninger.

På overtid fastsatte Aston Villas Wesley sluttresultatet til 5–0.