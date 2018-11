Norge med etterlengtet opptur: EM-drømmen lever helt inn

Vil vi være et eksempel til etterfølgelse for konservative, kvinnefiendtlige krefter internasjonalt?

Kypros – Norge 0–2

NIKOSIA: På stadion var det dødt. Men Norges drøm om sluttspill er mer levende enn på lang tid.

Da kampen var over, omfavnet spillerne hverandre.

Lars Lagerbäcks utvalgte gjorde jobben. 2–0 på GSP Stadium var mer enn nok til å sikre gruppeseieren i Nations League.

To ganger var det Ola Kamara som satte ballen i mål.

– Det var vanskelig. De spilte med fem mann bak. Men jeg har scoret mot fem mann i bakckrekka før jeg, sa Ola Kamara og gliste til TV 2 like etter at det hele var over i Nikosia.

Dermed er Norge et langt steg nærmere drømmen om EM-spill i 2020.

Gruppeseieren gir plass i et sluttspill i mars 2020. Der skal Norge møte de andre gruppevinnerne fra det tredje Nations League-nivået, og det ser ut til å kunne bli overkommelig motstand.

I mellomtiden er det imidlertid en ordinær EM-kvalifisering gjennom 2019. Greier Norge å kvalifisere seg gjennom den, blir det ikke noe mer Nations League i denne omgang. Da bærer det rett til det første mesterskapet siden EM i 2000.

Tomme tribuner skapte reaksjoner i sosiale medier:

Tomme tribuner

Da Norges sikret en svært etterlengtet landslagsopptur, var omgivelsene spesielle.

Det var lite her i Nikosia som minner om at Norge spilte sin kanskje viktigste landskamp på tre år.

Sjelden, kanskje aldri, har «heia Norge»-ropene hørtes så godt på en bortearena.

Noen spredte rop og sporadiske trompetlyder fra Rune Tribune. Ellers var det stort sett gresshoppene som hørtes fra tribunen.

I pausen ble lydene fra gresshoppene erstattet med partymusikk som ga assosiasjoner til diverse strandbarer i sydlige strøk.

Forløsende scoring

Bak tribunen der den vesle, norske supporterklyngen sto, kunne man skimte flagget til det tyrkiskokkuperte Nord-Kypros. Flagget lyser fra et fjell og er godt synlig fra den sørlige delen av øya.

Det er et symbol på en langvarig, opprørende konflikt.

Men på banen her var det lite kampvilje hos kypriotene. Det var en 1. omgang som sneglet seg av gårde.

Snaue ti minutter ut i kampen kunne imidlertid Norge fått straffe da ballen traff armen til en kypriotisk forsvarer, men dommeren valgte ikke å blåse.

Mohamed «Moi» Elyounoussi hadde et skuddforsøk, men Norge skapte lite mot et lavtliggende hjemmelag.

Men så, ti minutter før pause, kom den forløsende scoringen. Håvard Nordtveit spilte en boksåpnepasningen inn bak Kypros-forsvaret, en sprintende Omar Elabdellaoui headet ballen videre på første touch, og der sto Kamara og banket ballen i mål.

Kamara-dobbel

Rett etter pause kom scoring nummer to. Og igjen var det Kamara som var sist på ballen. En corner gikk gjennom hele feltet, før spissen dukket opp på bakre stolpe og økte Norges ledelse.

Det var Martin Ødegaard som sto bak situasjonen som førte til corneren. 19-åringen kom inn i pausen for Iver Fossum, som var blitt valgt fra start foran kaptein Stefan Johansen.

For Ødegaard var det andre innhopp på fire dager. Da han kom inn mot Slovenia sist fredag, var det til hans første tellende landskamp på tre år.

– Det var ingen stor fotballkamp. Det fløt ikke hele veien for det norske laget. Men for all del, vi fikk to fine mål og seier, sa Egil Drillo Olsen i TV 2s studio.

– Nå lever EM-drømmen. Dette laget vil bare bli bedre, og dette var en velfortjent seier av gruppen, sa TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

I Slovenia kokte det på stadion. Kontrasten til rammene i Nikosia kunne knapt vært større.

Men resultatet er uansett at Norge har fått sin største landslagsopptur på lang tid.

2–0 holdt, men det burde vært mer. Innbytter Alexander Sørloth hadde to grove bommer.

Spesielt den siste, på åpent mål rett før slutt, kommer han nok til å huske lenge.

Kypros avsluttet kampen med ti mann. Valentinos Sielis fikk rødt kort etter å ha klippet ned Ole Selnæs ti minutter før slutt.

Og rett før dommeren blåste av kampen, ble også «Moi» utvist etter å ha pådratt seg to gule kort.

Et lite skår i gleden. Men ikke nok til å dempe gleden over en etterlengtet landslagsopptur.