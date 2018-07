Norge ute av EM tross Håland-scoring

Sensurmeldingen er et sykdomstegn for RBK

ITALIA-NORGE 1–1/PORTUGAL-FINLAND 3–0

SEINÄJOKI: 1–1 mot Italia er isolert sett ikke et grusomt resultat. Men for Norge søndag kveld, var det ødeleggende.

Pål Arne «Paco» Johansens mannskap er ute av G19-EM. Norge trengte to mål til for å sikre en historisk semifinaleplass. I stedet slår Portugal, som vant 3–0 over Finland, følge med Italia ut av gruppe A.

Molde-talentet Erling Braut Håland (17) tente håpet med en straffescoring i andre omgang, men Juventus-juvelen Moise Kean knuste Norge-spillernes hjerter med en 1–1-scoring på tampen.

Kean har lenge vært kjent som et vidunderbarn i italiensk fotball. Denne sesongen fikk han 19 seriekamper på lån i Serie A-klubben Hellas Verona - i en alder av 18 år. Etter kampen hyllet han det norske laget.

– Norge er et veldig, veldig bra lag. Det var en tøff kamp. Men vi spilte omtrent som dem, og til slutt klarte vi uavgjort, sier Kean i intervjusonen etter kampen.

Østigård: – De var sutrete

Mot slutten av kampen boblet frustrasjon i de norske spillerne. I intervjusonen etterpå var de fortsatt sønderknust.

– Det var Italia som var mest sutrete ut på der, i hele kampen egentlig. Selvfølgelig blir vi litt forbannet når vi får et «drittmål» imot. Vi kjørte dem hele kampen og de slet som noen tullinger, sier Leo Skiri Østigård, som var Norges kaptein søndag.

– Vi spilte litt for dårlig, men det er tilfeldigheter som avgjør, sier Østigård.

Norge er riktignok ikke ferdigspilt i Finland. Torsdag skal de nemlig ut i omspill mot tredjeplassen i gruppe B. Der ligger en plass i neste års U20-VM i potten.

– Vi ville gå hele veien, og få den billetten til VM automatisk. Det er skuffelse inne i garderoben nå, sier bergenseren Ulrik Fredriksen.

Ingen finsk hjelp

Før kampen var det mye «om, men, hvis». 80 kilometer vestover, i Vasa, spilte nemlig Finland og Portugal. Og før siste gruppespillsrunde hadde alle fire lagene sjansen til å gå videre.

Mens Norge kjempet i en jevn første omgang, begynte dårlige nyheter å tikke inn på den norske trenerbenken. Portugal ledet 2–0. Til slutt vant de 3–0. Dermed måtte Norge vinne med to mål over Italia.

For første gang i EM fikk de to kompisene Erling Braut Håland og Erik Botheim starte sammen på topp.

Norge spilte seg imidlertid knapt til en sjanse før pause. De gangene det ble litt farlig, var det Håland som prøvde seg fra vanskelige skuddhold.

Håland-straffe

Kanskje var det at kvikke Eman Markovic hadde kommet inn. Eller kanskje Norge hadde fått beskjed om at de trengte å vinne med to mål. I minuttene etter pause truet hvert fall Norge italienerne mer.

Etter en time kom en redningsplanke. Den skotske dommeren Andrew Dallas dømte straffe etter tumulter inne i feltet. Den satte Erling Braut Håland høyt og midt i mål – Molde-kometens første EM-mål. I sosiale medier påpekte mange TV-seere at Håland var nær ballen med standfoten først. Det er mot reglene, men dommer Andrew Dallas godkjente målet.

Denne norske årgangen har en oppsiktsvekkende evne til å score avgjørende mål på slutten. Utgangspunktet virket som skapt for dem: De trengte et mål til for å sikre semifinaleplass.

Men italienerne var lure. I det 83. minutt grep de opportunistisk muligheten. Nicolò Zaniolo fant rom på venstresiden og spilte ut til Juventus-talentet Moise Kean, som satte ballen i mål. Italia knuste Norges drøm - med sin første store sjanse i kampen.

– Jeg er stolt over prestasjonen, men skuffet over at vi ikke får resultatene totalt sett, sier landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen.

– Hadde vi knepet uavgjort mot Portugal (tapte 1–3, journ. anm.), hadde vi vært i semifinale nå. Totalt sett er jeg skuffet. Prestasjonsmessig er jeg veldig stolt og fornøyd med det vi leverte i dag. Jeg tror ikke vi kunne spilt en mye bedre kamp.

Norges lagoppstilling (5–2–3): Julian Faye Lund – Christian Dahle Borchgrevink, Ulrik Fredriksen (Jens Petter Hauge 84'), Tobias Borchgrevink Børkeeiet, Leo Skiri Østigård, John Kitolano – Hugo Vetlesen, Tobias Christensen – Simen Bolkan Nordli (Eman Markovic 57'), Erling Braut Håland, Erik Botheim