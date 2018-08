Norge utklasset Slovakia. Nå er VM bare én seier unna.

Her kommer Midt-Norges lengste veitunnel

Nå melder Jamtfall at André Hansen er tidenes beste RBK-keeper

- Det er veldig fint her

Advarer mot moskus som er kommet til et sted den ikke bruker å være

Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv

Fri for byens kjas og mas

«Alt tyder på at vi står foran en virkelig norsk drapsbølge – på tv»

Nå melder Jamtfall at André Hansen er tidenes beste RBK-keeper

Her mister Molde 50 millioner kroner

Nå er Niklas (16) fra Bergen offisielt klar for Leeds

Vinduet stenger i kveld: Her er de største overgangene i fotball-Europa

Fri for byens kjas og mas

«Alt tyder på at vi står foran en virkelig norsk drapsbølge – på tv»

Saken oppdateres.

Slovakia-Norge 0–4

Da Lisa-Marie Karlseng Utland trillet ballen i et åpent, slovakisk mål etter ti minutter, samlet det norske laget seg i en jublende klynge.

Gleden var kanskje også blandet med en dose lettelse. Ikke fordi det begynte å haste med å avgjøre kampen, men fordi europamestrene fra Nederland like før sommeren måtte spille 92 minutter før de klarte å avgjøre mot slovakene.

12 minutter senere gjorde Guro Reitens venstreben det det har gjort utallige ganger det siste året. Slovakenes målvakt var sjanseløs da ballen føk mellom henne og stolpen. Ikke lenge etter var kampen definitivt avgjort.

Caroline Graham Hansens hjørnespark var bra, Utlands heading enda bedre.

Tre minutter før full tid fant de to hverandre en gang til. Hansens driblet seg fri og trillet ballen til Utland, som nok en gang hadde et helt åpent mål å sette ballen i.

Dermed vant Norge komfortabelt med fire mål, og Hansen viste nok en gang hvor viktig hun er for landslaget ved å være involvert i alle scoringene.

Skal revansjere to 2017-tap

Seieren var aldri i nærheten av å være truet. Den lille bekymringen må være at det norske laget brente en del store scoringsmuligheter.

Da Isabell Herlovsen tuslet av banen etter 80 minutter, viste ansiktet med all tydelighet at hun ikke var fornøyd med å ha svidd alle sine sjanser.

Vålerenga-spissen var imidlertid ikke den eneste som burde sørget for at den norske seieren ble enda større.

Tirsdag venter Nederland i en ren gruppefinale på Herlovsens hjemmebane øst i Oslo. Det er solgt over 4.500 billetter til den viktige kampen.

Da skal det mye til for at Martin Sjögrens utvalgte får i nærheten av like mange sjanser.

Nederlenderen påførte Norge to bitre nederlag i fjor (åpningskampen i EM og avgjorde VM-kvalifiseringskampen på overtid). Med seier tirsdag kan Norge pakke kofferten og starte forberedelsen til neste års VM i Frankrike.

Med uavgjort får de en av de fire play off-plassene, det går trolig også med tap mot Nederland.

Keeperen nesten ikke borti ballen

Fredag var det klasseforskjell på lagene. Norges keeper, Ingrid Hjelmseth var faktisk bare borti ballen ved åtte anledninger i den første omgangen.

Syv av dem var tilbakespill fra lagvenninner, mens slovakenes første avslutning kom like før pause. Da havnet ballen et godt stykke utenfor målet, og Hjelmseth satte i gang spillet fra fem meter.

Etter 70 minutter plukket hun enkelt ned slovakenes første hjørnespark i kampen.

Hjelmseth må forberede seg at det blir mye mer travelt tirsdag.