Norges VM-drøm knust – ble utspilt av England i kvartfinalen

Saken oppdateres.

Norge-England 0–3

LE HAVRE: Som for fire år siden i Canada, var det England som sendte Norge hodestups ut av verdensmesterskapet. Den gangen var det med en bitter bismak i munnen, for Norge var det beste laget.

I 2019 var det ingen tvil om at Løvinnene vant fullt fortjent. Mens de hvitkledde feiret foran fansen, trøstet de røde og blå draktene hverandre med klemmer og noen trøstende ord.

– Føler at vi har vunnet Norge

– Det er kjipt å tape, og rart at det er over. Jeg føler at vi kunne vært bedre i dag. Men England var freshere og de vant fortjent. Vi er stolte av det vi har fått til, og forhåpentlig kan vi vinne noe i de mesterskapene som kommer i årene fremover, sier Caroline Graham Hansen til TV 2 etter kampslutt.

Hansen var naturlig nok svært skuffet over at Norge ikke klarte å score på de mange sjansene kampen gjennom.

– Det var ikke vår dag. Vi hadde nok av muligheter til å score tre mål, vi også, sier angrepsspilleren, som føler Norge har vunnet hjertene til hele Norge i VM.

– Jeg føler at vi har vunnet Norge, og at vi har fått den respekten vi fortjener å få, la Hansen til, som slet med å holde igjen tårene etter kamp.

Avviser dårlige forberedelser

Trener Martin Sjögren mener at sjansesløsingen ble helt avgjørende for Norge.

– Begge lag får masse muligheter, men de var mer effektive. England får jo en perfekt start med en tidlig scoring etter to minutter. Så er det litt frem og tilbake. Men i slike kamper må man sette sine sjanser, og vi bør sette våre. Når 2-0-scoringen kommer blir det vanskelig. Så har vi to store muligheter etter pause, og vi hadde behøvt å score for å komme tilbake inn i kampen. Når vi ikke klarer det, blir det vanskelig, forklarer Sjögren.

På spørsmål om Norge var godt nok forberedt til kvartfinalen, svarer svensken:

– Vi har analysert og preppet i forkant, men det er vanskelig å forsvare seg mot gode enkeltspillere, sier Sjögren, som avslører at Norge visste om Englands dødballvariant, som hvittrøyene viste frem på 3–0-scoringen til Lucy Bronze:

– Så visste vi at de hadde den dødballen, og Vilde (Bøe Risa) går alt hun kan for å takle den, sier treneren.

Marerittstart

Kampen startet som et mareritt for Norge. Det tok bare 127 sekunder før Jill Scott hadde sendt ballen i mål via stolpen, og David Beckham til himmels på VIP-tribunen. Han hadde tatt turen over kanalen for å se kompisen Phil Neville lede England til VM-semifinalen.

0–1 til pause hadde vært godt betalt for den norske førsteomgangen, men fem minutter før pause ble fjellet som måtte bestiges betydelig høyere. Ellen White kunne enkelt trille ballen i åpent mål.

Caroline Graham Hansen fikk en enorm mulighet til å redusere like etter pause, men på fem meter brukte hun for lang tid til å få kontroll på ballen. Dermed fikk hun heller aldri avsluttet.

Norge gjorde et realt forsøk, men da forsvaret for andre gang sov på et innøvet frisparktrekk, ble oppgaven umulig. Lucy Bronze hamret inn 3–0 og Norge ut av VM.

Tre mål bak fikk Norge flere muligheter til å tenne et lite håp, men hverken Lisa-Marie Karlseng Utland, Isabell Herlovsen eller Karina Sævik klarte å redusere.

Syv minutter før slutt viste Ingrid Hjelmseth nok en gang at hun er en glimrende straffekeeper, men det skjedde for sendt til at VM-håpet kunne vekkes til live.

Et hårete medaljemål

Etter verdige fremføringer av Ja, vi elsker og God save the Queen, kjørte DJ-en på med teknomusikk i minuttet frem mot kampstart. Vokalisten slapp så vidt til med «You’re halfway there».

Da det norske laget i vinter sa at medalje var målet, ble det stemplet som hårete og urealistisk. Mange hadde EM-nedturen for to år siden friskt i minne.

Nå var de halvveis der. Tre seire så langt hadde gitt troen på at hvem som helst kunne overvinnes. De var 90 minutter unna en avgjørende kamp om medaljene.

Problemet var at den siste etappen ble for lang, tøff og hard.

Fikk du med deg dette store intervjuet med Caroline Graham Hansen? «Hvis alle snakker litt hele tiden, blir det til slutt en stor stemme det er vanskelig å ignorere»

Den håpløse starten

Mot Australia var Norge heldige som ikke havnet under etter et halvt minutt. Mot England var altså marerittstarten en realitet etter drøye to minutter. Lucy Bronze er regnet som verdens beste back, og hun trengte ikke lang tid på å vise hvorfor. Lyon-spilleren dro seg fri ute til høyre.

Innlegget mot Ellen White var godt, men VM-toppscoreren bommet regelrett på ballen. Uheldigvis for Norge var det Jill Scott som var neste i køen. Hun sendte den via stolpen og i mål, utagbart for Hjelmseth.

Det tok et kvarter før Norges første gode angrep kom. Vilde Bøe Risa spilte Kristine Minde fint gjennom, men innlegget var for langt.

Det var imidlertid England som var farligst, og det meste kom fra deres høyreside. Etter 21 minutter dro Nikita Parris seg enkelt forbi Minde, men heldigvis for Norge var avslutningen for dårlig og føk et godt stykke utenfor.

Flaksen var enda større åtte minutter senere. Denne gangen hentet Parris frem en utsøkt lobb-pasning til White. Spissen traff ballen godt, men skuddet smalt i stolpen bak Hjelmseth.

Fikk du med deg saken om den enorme satsingen på kvinnefotball i England?

To mål bak før pause

Det tok bare et par minutter før Norges første skikkelige sjanse kom. Guro Reiten hadde flyttet over på høyresiden. Nå skar hun fint inn og la ballen til rette for sitt gode venstrebein, men fra 20 meter klarte hun bare å treffe den engelske blokken.

Like før pause tok Parris igjen rollen som tilrettelegger. Minde hadde etterlatt seg et stort rom da hun valgte å støte på Bronze helt ute ved sidelinjen. Parris dro seg inn i feltet, men i stedet for å skyte satte hun White opp i en perfekt posisjon foran mål. Spissen kunne enkelt trille inn 2–0.

Etter Bronzes 3–0-mål på et innøvet frispark-trekk et snaut kvarter ut i den andre omgangen, fikk Isabell Herlovsen raskt en god mulighet. Hun brukte litt for lang tid, og fikk ikke avsluttet skikkelig.

Etter 67 minutter fikk Utland to gode sjanser. Den første kom etter at keeperen feilberegnet fullstendig og forlot målet åpent. Den norske innbytteren trengte litt for lang tid på å komme i skuddposisjon, og da hun fyrte av ble ballen stoppet på streken.

Herlovsen prøvde seg igjen like etterpå, men denne gangen vartet Bardsley opp med en mesterlig redning.

Utland fikk nok en sjanse da hun forsøkte å styre et skudd fra Ingrid Syrstad Engen i mål, men også denne gangen gikk ballen utenfor.

Dermed er Norge ute av VM. Neste mulighet er EM om to år.

Det går i England.