Norges skjebnekamp utsatt - igjen

Tre av fire private tannleger har mistet nesten all inntekt. Samtidig frykter de for folks tannhelse

Karanteneposten: Se de innsendte kunstverkene her

Fare for store snøskred i Oppdal - kan treffe veier og bebyggelse

Fem snakket i mobilen og to kjørte for fort

Får 1100 henvendelser hver dag. - Vinduet for retur til Norge blir stadig mindre

Se bildene: Her er Viking-spillerne tilbake på trening

Helsedirektoratet åpner for treninger, men det er kommunen som har siste ord

Her er RBK tilbake i trening på Lerkendal: – Man føler seg som et lite barn igjen

Banene åpnes for trening, men fotballkretsen ber alle vente

Branns stjernekeeper har tre måneder igjen av kontrakten. Den tiden vil han bruke best mulig.

Uefa utsetter samtlige landskamper, ingen nye datoer for mesterliga og europaliga

NHO beregner at koronatiltakene koster 1,4 milliarder per virkedag

Saken oppdateres.

Det europeiske fotballforbundet har besluttet at alle landskamper planlagt spilt i juni utsettes. Utsatt er også kampene i Champions League og Europa League.

Det opplyste Uefa i etterkant av at det onsdag ble holdt en telefonkonferanse der alle de 55 medlemslandene deltok.

Blant landskampene som nå er besluttet utsatt på ubestemt tid er oppgjøret mellom Norge og Serbia i omspillet i Nations League. Kampen skulle egentlig spilles 4. juni.

Det er heller ikke besluttet når de resterende kampene i Champions League og Europa League, skal spilles.

Utsolgt

Norge-Serbia-kampen skulle opprinnelig vært avviklet 26. mars, men koronavirus-pandemien stoppet det. Først ble den planlagt spilt for tomme tribuner, men Uefa måtte til slutt utsette oppgjøret.

Vinneren møter enten Skottland eller Israel. Blir det Norge, går også den «finalekampen» i Oslo.

Ullevaal stadion ble fort utsolgt for Serbia-kampen. Etter pandemi-usikkerheten åpnet Norges Fotballforbund for at de som ønsket å få refundert billettutgiftene, kunne få det.

Svært mange valgte å ikke benytte seg av tilbudet, men holdt på billetten til en ny dato var klar.

Hardt

Dersom Norge sikrer seg EM-plass, i så fall for første gang siden 2000, venter kamper mot England (London), Kroatia (Glasgow) og Tsjekkia (Glasgow) i gruppespillet i juni neste år.

De to beste fra hver pulje og fire av seks treere, kvalifiserer seg for cupspillets åttedelsfinale.

Mesterskapet skal spilles i tolv byer spredt over hele Europa. EM ble utsatt ett år på grunn av det globale virusangrepet.