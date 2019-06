Norges spisstjerne usikker til Færøyene-kampen

Stjørdals-kunstneren selger over hele verden, men her vet folk knapt hvem hun er

Reginiussen-brødrene topper scoringslista: – Jeg liker ikke helt at Mads har et mål mer enn meg

Her velter tilhengeren bak bilen i 60 km/t

André Hansens keeperkonkurrent sto over trening

Norsk radiovert vil gjøre livet surt for Lagerbäcks menn: – En drøm som går i oppfyllelse

Chat med Helge under Bodø/Glimt - TIL i kveld

Reginiussen-brødrene topper scoringslista – garanterer at de ikke blir målkonger

Tre tenåringsgutter tiltalt for ran og beføling av kvinne i Oslo

G20-finansministre: Alle midler skal tas i bruk for å sikre økonomisk vekst

André Hansens keeperkonkurrent sto over trening

Saken oppdateres.

Grytebust og King trente ikke dagen før EM-kvalifiseringsmøtet i Torshavn. Da han møtte pressen i etterkant, røpet landslagssjef Lars Lagerbäck at han ikke vet om duoen kan spille mandagens kamp.

– Sten har litt kjenning i et kne. Han har rehabilitert i dag. Josh er generelt sliten. Vi var valgt at også han restituerer i dag, så får vi se hvordan det går med dem. De er begge spørsmålstegn, sa Lagerbäck.

Han er åpenbart usikker på om duoen spiller mandag.

– Er det en klar skade, er det veldig uvanlig at jeg gambler og tar med en spiller. Hadde dette vært en skade, hadde vi bestemt allerede nå at de ikke skulle være med. Nå vil vi vente og se, sa landslagssjefen.

Hansen inn?

Dersom keeper Grytebust ikke er klar for spill, kan det åpne for at André Hansen vokter det norske målet i Torshavn. RBK-målvakten har hatt pause fra landslaget en lang periode, men takket ja til å vikariere i troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

Årsaken til Hansens comeback var skadeproblemene til Rune Almenning Jarstein og Ørjan Håskjold Nyland.

Sten Grytebust fikk en sjelden landslagssjanse mot Romania fredag. Danmark-proffen, som nylig ble klar for Ståle Solbakkens FC København, måtte tåle to baklengs.

Sondre Rossbach er den tredje keeperen i den norske troppen på Færøyene.

King sliten

Joshua King sto også over treninger i forkant av Romania-kampen. Årsaken var problemer med en muskel i låret. Nå er altså Bournemouth-spissens muskulatur igjen sliten.

– Det er sånn hans muskulatur er, sa Lagerbäck.

Norge måtte nøye seg med 2–2 mot Romania på Ullevaal. Utfallet ble en skuffelse etter at Norge ledet 2–0 underveis.

Kun seier er godt nok mot Færøyene.

(©NTB)