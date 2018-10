Norsk nedtur: EM-håpet knust etter tap

Likevel isolasjon for dobbeltdrapssiktet

Tyskland – Norge 2–1 (2–0)

Birk Risa tente en liten gnist av liv i håpet for U21-landslaget om en sterk norsk snuoperasjon i Tyskland. Martin Ødegaard sprang og sprang, Erling Braut Haaland ble stoppet av en tvilsom offside og en kjemperedning.

Dessverre klarte laget aldri å rydde opp etter marerittstarten.

For 2-1-tapet i Tyskland ble symptomatisk for kvalifiseringen, som startet med en rekke av juniorfeil på juniorfeil. Så kom håpet likevel. Men det var ikke nok. U21-EM neste sommer går uten norsk deltakelse. Laget er riktig nok nummer to bak nettopp Tyskland, men bare fire av ni gruppetoere får playoff.

Norge er nummer syv idet det gjenstår én runde av kvalifiseringen. Laget kan ikke bli nummer fire. Muligheten for norsk deltakelse er ikke til stede.

– Deler ut gaver

Men det ble en tung start i nøkkekampen. Jonathan Tah brøt en pasning fra Vebjørn Hoff etter 21 minutter. Det ble det en fantastisk stikker til Cedric Teuchert. Schalke 04-spissen fikk god tid, ventet ut Sondre Rossbach og trillet ballen iskaldt i nærmeste hjørne. Da hadde det norske bakrommet vært vidåpent i tjue minutter og samme Teuchert brent to store muligheter.

– Vi deler ut gaver og presanger med det bakrommet, konkluderte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

For allerede etter åtte minutter fant Luca Waldschmidt et hull i den norske muren, Teuchert sprang fra Andreas Hanche-Olsen og avsluttet alene med Rossbach, som vartet opp med en flott beinparade.

– Rart de ikke har tatt tak

En nesten identisk mulighet inntraff syv minutter senere, da Waldschmidt fikk ta ned ballen og rettvende seg midt på banen og enkelt tre igjennom Teuchert som igjen hadde stukket fra det norske forsvaret. Igjen ble det norske forsvaret latterliggjort, denne gangen Tobias Børkeeiet, av Teucherts turbo. Men igjen skjøt tyskeren utenfor målet til Rossbach, mens han forgjeves ropte på straffespark etter en liten kroppskontakt med Børkeeiet.

– Nå har vi sett det såpass mange ganger at det er rart at de ikke har tatt tak i det, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

– Det er rett og slett altfor enkelt når vi ikke følger med i den offensive markeringa vår. En ting er hvis man blir spilt ut av et bedre lag, men det der kommer fordi vi er sløve, la hun til.

Ti minutter senere doblet Walschmidt på en flott, tysk overgang etter en fin vegg med Florian Neuhaus. Da hadde samme mann prikket ballen klokkerent i stolpen bare sekunder tidligere, mot et ryggende og nølende norsk forsvar.

Ballen i mål to ganger

Norge måtte vinne, men hadde lite å by på offensivt. Riktig nok hadde Erling Braut Haaland ballen i mål etter 37 minutter, etter noen magiske norske sekunder der Molde-stjernen snek seg inn mellom stopperne og avsluttet kaldt mellom beina Alexander Nübel etter en fin stikker fra Morten Thorsby.

Dessverre for Norge så linjemannen en hårfin offside. På reprisene kunne det se ut som spissen var på riktig side.

Også Martin Ødegaard fikk brenne av på et langskudd, men Nübel fikk stoppet skuddet.

Det fikk han ikke sekunder etter pause, da et vådeskudd fra Birk Risa fant hele veien til mål fra 35 meter, via en uheldig Lukas Klostermann. Det tente gnisten. Norge måtte vinne og skapte mulighetene.

Innbytter og Ajax-talentet Dennis Johnsen tredte igjennom Haaland, som brukte fysikken og smatt forbi Tysklands forsvar. Bare en flott enhåndsredning av Nübel hindret norsk utlikning midtveis i andre omgang.

Ubegripelig tabbe

Så var Norge griseheldig minuttet senere, da Florian Neuhaus traff stolpen, plukket opp returen og sprang rundt i feltet med Rossbach på slep. Utrolig nok slapp Norge unna.

Norge kom til Audi Sportpark i Ingolstadt med fornyet EM-håp etter en god rekke med resultater i EM-kvalifiseringen.

For det ble jo en katastrofestart ,der Norges 5–0-seier Kosovo i åpningskampen ble strøket og satt til 0–3 siden Kristoffer Ajer ikke var spilleberettiget. Det fortsatte med 3–2-smell borte mot samme lag. Etter 0–0 mot Israel og Irland var håpet ute.

Før en skikkelig formsving tente gnister i håpet om et nytt sluttspill neste sommer, når U21-EM går av stabelen i Italia. I 2013 var Norge kvalifisert for første gang siden 1998. Det endte med bronse.

Må vinne i lotto

Seier over Tyskland (3–1) i Drammen for ganske nøyaktig ett år siden startet formkurven, før laget slo Irland (2–1 hjemme), Israel (3–1 borte), og Aserbajdsjan (3–1 borte). Det ga et lite håp om playoff med seks poeng i fredagens kamp og siste runde hjemme mot Aserbajdsjan.

Problemet for Norge var at fredagens kamp var borte mot Tyskland. Landet som for øvrig vant turneringen i 2017. Det ble ikke lett. I hvert fall ikke med en åker av bakrom som Tyskland kunne kose seg i.

Norge er nummer to i sin gruppe en runde før slutt, men bare fire av ni gruppetoere får playoff. Norge er nummer syv på den lista og er altså ute.